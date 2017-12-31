Luxor Garden’da unutulmaz bir yılbaşı

2018 yılına Luxor Garden Otel’de ‘Merhaba’ diyenler unutulmaz bir gece yaşadı. Muhteşem bir organizasyonla konuklarını ağırlayan Luxor Garden Otel’de saat 20.00 itibariyle başlayan yılbaşı özel programı ünlü solist Şahan Sarıbal sahne almasıyla devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Oryantal Show konukları adeta mest etti.

UNUTULMAZ BİR GECE

Gece boyunca devam eden eğlence saatler 00.00’ı gösterdiğinde yerini büyük bir sevince bıraktı. Programa katılan konuklar 2018’i hep birlikte karşılarken gecenin devamında yılbaşı çekilişi ile sürpriz hediyeler dağıtıldı. Eğlencenin bitmediği ritmin bir an olsun düşmediği yılbaşı özel programı after party ile devam ederken sabaha karşı yapılan çorba ikramıyla son buldu. 2018’e Luxor Garden Otel’de merhaba diyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

MENÜ OLDUKÇA ZENGİNDİ

Eğlencenin dibine vurulduğu gecede ikram menüsü ise oldukça zengindi konuklara başlangıç olarak rus salatası, acılı ezme, haydari, humus, patlıcan salatası, zeytinyağlı biber dolması, zeytinyağlı barbunya, beyaz peynir, kaşar peyniri, cherry domates ve salatalık olurken ara sıcak olarak kıymalı avcı böreği ana yemek olarak ızgara antrikot, polenta ve hardallı demi tatlı olarak ise çikolata ve frambuazlı yeni yıl pastası ikram edildi. Ahmet HAZER