Ramada Otel’de renkli yılbaşı gecesi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Ramada Plaza İzmit Otel’de 2018 yılına birlikte girmek isteyenler eğlenceye doydu. Misafirlerini iki ayrı restoranda karşılayan Ramada Otel, Han Restoran ve The North Sheild Restoran’da misafirlerine gönüllerince eğlenecekleri bir eğlence hazırladı. Otelin yerli ve yabancı misafirleri 2018’e Ramada Otel’de girdi.

RAMADA OTEL’DEEĞLENCE GECESİ

Ramada İzmit Otel yılbaşı özel programına aileleriyle ve çocuklarıyla katılan konuklar Han Restoranı tercih ederken daha genç konuklar ise The North Sheild Restoranı tercih etti. Gece boyunca süprizlerin yaşandığı yılbaşı özel programlarında misafirler doyasıya eğlendi.

ZENGİN MENÜ

Ramada’nın yılbaşı menüsünde; beyaz, peynir, domates, salatalık, köz patlıcan salata, muhammara, yaprak sarma, salam, haydari ve fava, Morney Soslu Sebzeli Paçanga, mevsim salata ile zeytinyağlı limon sos ve nar eşliğinde hindi tandır, sote sebze, domates ve biber, kestaneli iç pilav, kaymaklı Türk tatlıları (baklava, kabak talısı, kazandibi), serpme meyve, limitsiz yerli içki, çocuk mönüsü (haburger, patates, sosis, köfte, pilav, makarna, sütlaç, krem şokola, meyve suları) yer aldı.Ahmet HAZER