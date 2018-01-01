Welborn’de 4 farklı mekanda 4 farklı eğlence

2018 yılına mutlu bir şekilde girmek isteyenlerin adresi yine Welborn Luxury Otel oldu. Konuklarını 4 farklı salonda 4 farklı eğlenceyle ağırlayan Welborn Luxury Otel’de adeta eğlencenin dibine vuruldu.

4 FARKLI SALONDA 4 FARKLI EĞLENCE

Konukların çok özel bir gece yaşadığı yılbaşı özel programında Bülent Tamer muhteşem sahnesiyle Liman Restaurant’ta DJ Arıca feat Grup Aloha’nın eğlence dolu müzikleri Seka Balo Salonu’nda Unutulmaz fasıl gecesi ve devamında Harun Uygur Leb-i Derya Restaurant’ta ve durmaksızın eğlence benzersiz DJ performansıyla Captain Morgan Rof Bar&Bisto’da 4 farklı salonda 4 farklı eğlence gerçekleştirildi.

YILDIZLARIN ALTINDA KÖRFEZ KEYFİ

Türk ve Akdeniz Mutfağı’nın buluşma noktası Leb-i Derya Restaurant ise, konuklar yıldızların altında, muhteşem körfez manzarası eşliğinde unutulmaz bir gala yemeğinde ağırlandı. Eşsiz lezzetlerle donatılmış yılbaşı menüsü yine unutulmaz fasıl gecesi ve devamında Harun Uygur konseriyle taçlandırıldı.

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE YILBAŞI YEMEĞİ

Yılbaşında sevdikleriyle muhteşem bir gala yemeği yerken eğlenmek isteyen misafirler ise Seka Balo Salonu’nda, yerli yabancı popüler müzik performansları ile yeni yılın coşkusunu ve heyecanını DJ Arıca feat Grup Aloha sahne almasıyla birlikte yaşadı.

2018 HEYECANLA KARŞILANDI

Gece boyunca devam eden eğlence saatler 00:00’ı gösterdiğinde yerini büyük bir sevince bıraktı. Programa katılan konuklar 2018’i hep birlikte büyük bir heyecanla karşıladı. 2018 yılına girmenin coşkusu yaşanırken programa katılan konuklar Welborn Luxury Otel’de unutulmaz bir gece yaşadı. Oteldeki eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ahmet HAZER