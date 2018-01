Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen “Mekke’nin Fethi” programına bu yıl Kudüs’ün Fethi’de eklendi. Hasan Gemici Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kur’an- Kerim tilaveti ile başlayan geceye AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı’nın yanı sıra Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanları Samet Gürsoy, Milli Eğitim Kandıra Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu, Cansuyu İl Temsilcisi Turan Özkalaz, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban katılım gösterdi.

TAVIR TAKINMAK İSLAM’IN GEREĞİ

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı “Biz adına yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan bir tavır takınmamızın İslam'ın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Milli piyango adi verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz” dedi.

ALKOL MÜPTELASI BİR NESİL

Sözlerine devam eden Halıcı “Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İstanbul’a gelip Boğaz'a demirleyen İngiliz Savaş gemilerinden İstanbul ahalisine bedava dağıtılan alkol yeni dönemde işgalin ve sömürünün nasıl sürdürüleceğinin bir göstergesi olmuştur. Biz yılbaşı kutlamalarının bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Alkol müptelası haline getirilen bir nesil sağlıklı düşünme ve sömürüye karşı direnme vasfını kaybediyor. Bu gecenin yılbaşı çekilişi gibi değişik organizasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda öğretmenler vasıtasıyla körpe dimağlara aşılanması ise kabul edilemez buluyoruz. Aynı şekilde devlet eli yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz” dedi.

İKİ BÜYÜK FETİH

“Mekke ve Kudüs’ün fethi iki büyük fetihtir” diyen Halıcı “Günümüz Müslümanlarının bu büyük Mekke ve Kudüs'ün fetihlerden çıkaracağı bazı dersler vardır. Öncelikle Müslümanlar verdikleri sözleri tutarlar, yaptıkları antlaşmayı bozmazlar. Zaferin Allah'tan olduğuna inanırlar. Sabrın ve fedakârlığın Müslümancı bir yaşam tarzının gereği olduğunu bilirler. İslam yaşamanın ancak cihat ile mümkün olduğunu idrak ederler. Zafere giden yolda en büyük gücün inanç olduğunun farkındadırlar. Emaneti ehil ellere teslim etmek gerektiğine inanırlar. Fethin gayesinin ganimet elde etmek değil, yürekleri kazanmak olduğunu bilirler. İslam’ın yaşanmasında kadın erkek tüm Müslümanların itaat sorumluluğu olduğunun farkındadırlar. Bir Müslüman'ın gücü nispetinde tüm yeryüzünden sorumlu olduğunu bilirler. Tevazünün, vefanın ve sadakatin Müslüman ahlakinin vazgeçilmezleri olduğuna inanırlar” dedi. Ahmet HAZER