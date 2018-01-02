İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz