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İstanbul'da dolunay

İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

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