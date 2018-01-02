Yoğurt kabından müzik...

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir çocuğun yoğurt ve mayonez kovaları ile yaptığı müzik vatandaşların ilgisini çekti. Küçük çocuğun kovalarla yaptığı müzik şovu izlemek için etrafa toplanan vatandaşlar bol bol video çekti. Bir süre sonra çocuğa yanında bulunan arkadaşları da darbuka ve melodika aleti çalarak eşlik etti. Çocukların müzik şölenini dinlemek isteyen vatandaşlar caddede kalabalık bir grup oluşturdu.