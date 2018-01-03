Liseli erkekler salona indi!

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 3 maç sonunda Özel Kocaeli KOTO MTAL, Özel Gümüş Temel Lisesi ve İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi lige galibiyet ile başladı. F Grubu’nda Karşıyaka Tüpraş MTAL ligden çekildiği için Derince Anadolu Lisesi hükmen kazandı.

8 GRUP 31 LİSE

8 grupta 31 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası A Genç Erkekler Basketbolda önceki gün 3 maç oynandı. F Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi, İzmit MTAL karşısında maçı 21 sayı farkla, 67-46 kazandı ligde life galibiyet ile başladı. Namık Kemal’de Berkcan Acar attığı 26 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.

KOTO 33 SAYI FARK ATTI

Günün ikinci maçında Özel Kocaeli KOTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocaeli Fen Lisesi E Grubu maçında karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çok üstün bir oyun ortaya koyan Kocaeli KOTO mücadeleyi tam 33 sayı farkla, 77-44 kazanmasını bildi. KOTO’da Umut Güner 24, Murat Kaan Enlioğlu da 20 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

ÖZELLERİN MAÇI GÜMÜŞ’ÜN

Günün üçüncü maçı da E Grubu maçıydı. Özel Gümüş Temel Lisesi, Özel Murat Yıldırım Anadolu Lisesi karşısında sonuca giderken zorlanmadı ve maçı 67-28 kazandı. Özel Gümüş Temel Lisesi’nde Mehmet Hanifi 21, Mert Bülent 17 ve Murat Atakan da 14 sayı ile oynadı. Bugün Atatürk Spor Salonu’nda grubun ikinci maçları oynanacak.Ahmet AKAY

İZMİT MTAL: 46İZMİT NAMIK KEMAL AL: 67

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ali Osman Kanık***, Beyzanur Altun***

İZMİT MTAL: Mesut Onur Balcı*** (8), Çağrı Taze**, Berkan Yıldırım*** (10), Serhat Osman Kıran*** (18), Hasan Sefa Ayaz** (4), Abdullah Boran** (2), Ömer Faruk Saka** (2), Ömer Talha Öztürk ** (2), Mücahit Özden **

İZMİT NAMIK KEMAL AL: Berkcan Acar**** (26), Ahmet Berke Çelik*** (13), Emirhan Yavuz*** (6), Salih Can Yediok** (4), Kaan Mert Ayten** (4), Melikşah Konuk** (2), Kıvanç Akdemir*** (1), Serdar Tez**, Gürcan Güven**

1.PERİYOT: 13-16

2.PERİYOT. 23-35

3.PERİYOT: 37-50

MAÇ SONUCU: 46-67

ÖZEL KOCAELİ KOTO MTAL: 77KOCAELİ FEN LİSESİ: 44

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ali Osman Kınık***, Emre Bağdatlı***

ÖZEL KOCAELİ KOTO MTAL: Alp Eren Erol*** (6), Okan Çalışkan*** (9), Murat Kaan Enlioğlu**** (20),Umut Güner**** (24), Bedirhan Şahin**** (18), Berkay Kaycınok**, Yusuf Erdem Bilgiç**, Emirhan Erol**, Mustafa Kaan Mendil**, Umut Zeki Akbulut**

KOCAELİ FEN LİSESİ: Bora Gürses*** (14), Alper Demir*** (14), Yavuz Sefa Kırıkçı*** (10), Mert Ali Fidan** (4), Muhammet Utku Çelik** (2), Onur Akdoğan**

1.PERİYOT: 6-13

2.PERİYOT. 27-20

3.PERİYOT: 53-34

MAÇ SONUCU: 77-44

ÖZEL GÜMÜŞ TEMEL LİSESİ: 67ÖZEL MURAT YILDIRIM AL: 28

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Genç***, Beyzanur Altun***

ÖZEL GÜMÜŞ TEMEL LİSESİ: Mehmet Hanifi Boğmaç**** (21), Mert Bülent Özbek *** (17), Murat Atakan Vercan*** (14), Ahmet Kaan Sayım*** (4), Timuçin Taşdemir*** (4), Baturay Acartürk** (2), Bedirhan Bektaş*** (3), Eren Çiftçi** (2), Can Tolga Tosun**

ÖZEL MURAT YILDIRIM AL: Ahmet Berkay Bozoğluer *** (10), Muhammet Bilal Kuyumcu *** (16), Yusuf İriş ** (2), Yiğithan Ayyıldız **, Salih Kutay Altıntaş **

1.PERİYOT: 14-6

2.PERİYOT. 28-13

3.PERİYOT: 48-15

MAÇ SONUCU: 67-28

Günün programı - Atatürk Spor Salonu

10.00 Kocaeli AL - Körfez Orhangazi AL

11.30 Özel İzmit Kavram Temel Lisesi - Yahya Kaptan AL

13.00 Özel Atafen AL - Tevfik Seno Arda AL

14.30 Özel Seymen AL - Başiskele AL