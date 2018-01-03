İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı

Özel Kocaeli Koto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İhsaniye Anadolu Lisesi gruptan birinci çıkarak eleme grubuna yükseldi.

İKİ MAÇ OYNANMADI

24 Kasım 2017 Cuma günü başlayan ve 6 grupta 21 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası B Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde Hasan Gemici Spor Salonu’nda önceki günkü dört maçtan ikisi oynanabildi. Özel Cebir Anadolu Lisesi ve Özel Cebir MTAL maça çıkmadığı için rakipleri Muammer Dereli Fen Lisesi ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi hükmen kazandı.

ELEME 9, FİNAL 17 OCAK’TA

A Grubunda Özel Kocaeli KOTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi karşısında 52 dakika süren mücadeleyi 24-26 ve 11-25’lik setlerle 2-0 kazanarak eleme gurubuna yükseldi. B Grubu’nda Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi, Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’ni 25-16, 25-12’lik set skorları ile 2-0 mağlup edip eleme grubuna kalan bir diğer takım oldu. B Genç Kız voleybolda 2. Tur maçları 9 Ocak’ta, final ise 17 Ocak’ta oynanacak.Ahmet AKAY

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: 0 ÖZEL KOCAELİ KOTO MTAL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Özgür Özçınar ***, Kübra Kaya ***

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: Duygu**, Ceren Bora***, Ceren Uğurlu**, Zeynep Tekin***, İlayda Aslaner**, Hilal Baykuş** (Songül İnce*, Çağla Su Karanfil*, Dilay Öztürk*, Gizem Güleryüz*)

ÖZEL KOCAELİ KOTO MTAL: Nidanur Topçu***, Damla Süzer***, Beril Buse Yavuz***, Sevim Begüm Kömür***, Sedanur Köse***, Sude Gider**** (Ebrar Yağmur **, Sude Naz Akbulut**, Yaren Işık**)

SETLER: 24-26, 11-25

GÖLCÜK İHSANİYE AL: 2MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Öztürk Buluş***, Furkan Çetinkaya***

GÖLCÜK İHSANİYE AL: Ebrar Açıkgöz***, Ceylin Uçarer***, Ayşe Kurudeniz***, Betül Yavuz***, Sude Kök***, Ayça Kandemir*** (Nihan Ersöz*, Firdevs Şahin*, Ecem Akdoğan*, İrem Yetişerer*)

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Edanur Eskin**, Birsu Düzenli***, Sinem Pamuk**, Nilsu Tepe**, Yasemin Berfin Çetin***, Aysu Düzenli** (Elif Bayan*, Berfin Çetin*, Zeynep Savaş**, Sena Dağlıoğlu*)

SETLER: 25-16, 25-12

Günün Programı - Hasan Gemici Spor Salonu

10.00:Derince Necip Fazıl AL - Özel İlk Karar AL

11.15:Kocaeli Marmara Koleji - Şehit Ozan Özen

12.30:Ted Kocaeli Koleji - Derince Ticaret Meslek Lisesi

Gebze Spor Salonu

10.00 Cumhuriyet AL - Ertuğrul Kurdoğlu

11.15 Özel Enka MTAL - Gebze AL