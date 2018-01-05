Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ!

Üzülmez, yardım malzemelerinin yanı sıra, futbolda mücadele eden Süper Amatör Lig kulüplerine 10, 1. Amatör Lig kulüplerine 6 ve 2. Amatör Lig kulüplerine ise 4 adet bonservis aktarma desteği verdi. Başkan Üzülmez, tüm kulüplerin il içi ve il dışı sportif organizasyonlarının ulaşımı için otobüs tahsis etme uygulamasına, bu yıl da devam edileceğinin müjdesini verdi.

PROTOKOL TAM KADRO

Malzeme dağıtım törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Belediyesi başkan vekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar, kulüp başkanları, yöneticileri ve sporcular katıldı.

ÇİNTİMAR: DEĞERLİ BİR KATKI

Törenin açış konuşmasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yaptı ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in sporun her dalında kulüp ve sporculara sahip çıktığını, bu desteğin bir gönül işi olduğunu belirterek verilen desteğin son derece önemli olduğunun altını çizdi. KASKF Başkanı Murat Aydın, görev yaptığı süre içerisinde Başkan Üzülmez’in ve belediyenin yatırımlarını takdirle karşıladığını belirtti.

UZUNTARLA’YA SPOR KOMPLEKSİ

Üzülmez de konuşmasında “Ataevler, Sarımeşe ve Eşme mahallelerinde tesisleşmeye başladık. Uzuntarla’da ise büyük bir spor kompleksi yapacağız. Kompleksin ihalesi bu yıl yapılacak. Sadece futbol değil, yamaç paraşütü, su kayağı tesisleri, tırmanma yarışları, ralli sporları, doğra ve adrenalin sporları ile ilgili tesisler, ulusal ve uluslararası şampiyonaların yapıldığı bir ilçe olarak sadece Kocaeli değil, ülkenin en önemli bölgelerinden birisi haline geldik” dedi. Erdem ÖVÜÇ

Malzeme desteği verilen kulüpler:

Acısu Spor

Arslanbey Belediye

Arslanbey Org.San.

Derbentspor

Derbent Esnaf

Eşmespor

Kartepe Belediye

Kartepe Masterler

Kerem Spor

Köseköy Ateşspor

Sarımeşespor

Suadiyespor

Maşukiyespor

Şirinspor

Nusretiyespor

Uzunçiftlikspor

Uzuntarla Master

Uzuntarla Bel.

Uzuntarlaspor