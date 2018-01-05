İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı

Kaman, geçtiğimiz hafta yönetimini Ankara’ya giderek genel merkeze onaylatmıştı. Kaman, Alikahya’da bulunan Hoşgör Pastanesi’nde oluşturduğu 71 il yönetim kurulu üyesi ve 9 kişilik disiplin kurulu üyeleriyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Genel Merkez Kurucular Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri Ruhittin Sönmez ve Cumali Durmuş da katılım gösterdi.

KALAN 3 İLÇE HAFTAYA BELİRLENECEK

Açıklamada konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Bundan 1 ay önce kurucu il başkanı olma görevi verildi. Önümde bütün il ve ilçe yönetimi teşkilatlarını oluşturmak üzere kısa bir zamanım vardı. Yaklaşık 1 ay içinde tüm ilçe başkanlarını belirledik. 9 ilçemizde yönetim kurulu üyeleri belirlendi ve yüksek seçim kuruluna bildirildi. Çayırova, Dilovası ve Derince’de ise önümüzdeki hafta içinde belirlenecek. 12 Ocak 2018 yılında kuruluşumuz tamamlanacak. 13-14 Ocak tarihinde bir aksilik olmazsa tüm il başkanları ve yönetim kurulunun katıldığı bir tanıtım toplantısı düzenleyeceğiz” dedi.

3 AY SONRA KONGREYE GİDECEĞİZ

Kaman, “3 Şubat 2018 tarihinde olağanüstü bir durum olmazsa Genel Başkan Meral Akşener’in de katılımıyla bir coşku içinde il binasını açacağız. Şubat ayı içinde ilçe teşkilatlarımızın il binalarını da gerçekleştireceğiz. Ardından 3 ay sonra da kongreler düzenleyerek arkadaşlarımız kurucu olmaktan çıkıp seçilmiş hale gelecekler. Bu süreçte içimizde bazı sıkıntılar da oldu. Yüzlerce isimler başvurdu ama herkese yer verme imkanımız olmadı. Gönül koyan arkadaşlarımıza bu bir bayrak yarışıdır zamanı geldiğinde görevi başkalarına teslim edeceğiz. Seçilmiş kadrolar eminim ki daha azimli çalışacaklar” diye konuştu.

BU NASIL KORKU İMPARATORLUĞU?

Kendi içimizde olanların dışında canımızı en çok dışarıdan müdahaleler oldu. Telefonlar geldi bu partiye katılmayın diye. Biz bunlara aldırmadık. Yer kiralamak istedik yer verenler endişelendi. İşadamları sizinle beraberiz ama bizim bir düzenimiz var endişe duyuyoruz ve katılamıyoruz dediler. Haber yaptıracak olduk bizi engelleyenler var dediler. Ama nihayetinde bu günlere geldik. Bu nasıl bir korku imparatorluğudur?” ifadelerini kullandı.

AÇIN TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ İYİ’LER GELİYOR

Bu ülkenin en iyi Müslümanı, en iyi işadamları, en iyi bürokratları siz değilsiniz diyen Kaman, “Yaptıklarınız ortada Daha önce binalarının kirasını ödeyemeyenler şimdi altındaki arabaları beğenmiyorlar. Kalkınmacı Müslümanlar kalkınırken adaletçiler yutkunuyor. Kumpas kurduğunu askerler bekliyor. Bırakın koltuk sevdasını açın Türkiye’nin önünü İYİ’ler geliyor. Biz kimiz? Sağdan da soldan da geliyoruz. Üzerimize vatansever ceketimizi giydik.15 ay sonra bir seçim dönemine gireceğiz. 24 saat telefonları açık bırakıp göreve açık olmalıyız. Doğru yolda amacımıza ulaşacağız” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ UMUT OLDU

Genel Merkez Kurucular Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez, “2017’de iyi önemli olayı yaşadık. Birincisi anayasa değişikliğinin yaşandığı referandum süreci. İki madde yürürlüğe girdi. YSK’nın yapısı değişti. Türkiye 15 senedir aynı parti tarafından yönetiliyor. Bu partinin arkasından gelen partiler maalesef iktidar olma olasılığı göstermedikleri için iktidar alternatifsizliği yaşandı. Türkiye çok yoruldu. Türkiye bir umutsuzluk ve mutsuzluk içinde. Bu durumdan çıkmak için bir şeyler yapmak lazımdı. Söylemek yetmezdi, söylediklerimizi yapmak lazımdı. Meral Akşener ve arkadaşları ilk önce referandum süreci içinde başlattıkları çalışmaları artık iktidara talip olan siyasi partiye dönüştürdüler. Türkiye İYİ Parti’yi umut kaynağı olarak görmeye başladı” dedi.

ASTIĞI ASTIK BAŞKAN MODELİ

Genel Merkez Kurucular Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyesi Cumali Durmuş ise, “Sizlerin katkısıyla bu ülke tekrar normalleşir. Bizim mücadelemiz bir demokratik mücadele olarak başladı. Her birimiz farklı siyasi görüşe sahipti ama önceliklerimiz var. Bu mücadele yeni bir siyasi oluşuma dönüştü ve kendisinin de olduğu gibi İYİ Parti oldu. Siyaset normalleşmeli. Türkiye astığın astık kestiği kestik bir başkan modeli gösteriyor. Türkiye artık 3’ncü dünya devletleri konumuna düşürülmüştür. Yurtdışına çıktığımda devlet başkanın bir diktatör olarak nitelendirilmesi beni rahatsız eder. Önce kendi içimizde bu anlayışı ortadan kaldırmalıyız” diye konuştu.

ATATÜRK’Ü GÖNÜLDEN SEVİN

Durmuş, “Merkezde olanların güç kullandığı model yerine haklının, hakkını alabildiği bir ülkeye dönüşmesi lazım. Türk milleti özgürlükçüdür. Dayatarak bir yere varamayacaklarını onlar da görecekler. Şimdi yeni bir parti çıktı, yeni bir hanımefendi çıktı diye Atatürk’ü sevmeye çalışmayın. Atatürk’ü gönülden sevmeye çalışın. Anadolu coğrafyasında yaşayan herkes bizimdir. İyi Parti bir kartvizit partisi olmayak. Arkasından sövülen bir parti olmayacak. Bu dünyadan göçüp gittikten sonra arkasından rahmetle konuşacakları bir parti olmalı. Asla birbirinizi aşağılayan bir üslup kullanmayın. Başka partilerde bu var. Meral Akşener bizim için asenadır. Meral Akşener’e neden milletvekili olmuyor diyorlar Meral Akşener, milletvekili değil Cumhurbaşkanı olacak. Bize düşen Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak ve Anadolu coğrafyasında mutlu yaşamaktır” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

İyi Parti İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri

İl Başkanı Serdar Kaman

Adil Gülez

Ahmet Elgür

Ahmet Yeşil

Ali Davru

Ali Ekşi

Ali Karaca

Ali Yılmaz

Ayhan Kedikli

Aziz İnci

Baha Yavuz

Huriye Banu Canayakın

Bilgi Bekil

Burak Örçen

Cemil Uslu

Erdal Baykara

Ersin Özyılmaz

Ersin Soykan

Fatih Kürşat Demir

Fatma Ebru Bağdat

Fuat Berna

Güzin Aşkın Alparslan Atalı

Hatem Soysal

Hayati Temügen

Hüseyin Çıldır

İbrahim Şahin

İdris Türkten

İsmail Eroğlu

İsmail Kaya

Kaan Dilmen

Doç. Dr. Kemal Öncü

Kemal Şeker

Medet Polat

Mehmet Sinan Minareci

Mehmet Şeref Uzunal

Melik Fırat Taşer

Meral Uçarı

Murat Atar

Murat Dinçer

Mustafa Gülbil

Mükerrem Ocakoğlu

Neslihan Hilal Cantimur Kara

Neslihan Zorlu

Neşe Kıldıran

Nezir Yakar

Nuray Savcı Güçlü

Orhan Çakar

Orhan Kılınçsoy

Özcan Avcı

Raşit Pulat

Renan Argun Kıran

Reyhan Gökbayrak

Rıza Güven Usta

Ruhan Tekcan

Salih Burak Çerezci

Selçukhan Köse

Selin Coştur Eroğlu

Selman Gürpınar

Şükrü Topallar

Tamer Ahmet Üçal

Tuğba Kavşut

Turgut Karagöz

Tülay Çivi

Veli Başkurt

Yaşar Kardaş

Zeyyat Şenol

DİSİPLİN KURULU

Resul Patan

Ahmet Metin

Alper M. Ceylan

Ayşegül Babacan

Çimen Çakım

Emine Şimşek

Muhammet Komut

Mustafa Ağı

Recep Akbaba