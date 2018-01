Bu ziyafetin golü eksik: 0-0

Mücadelesi ve temposu göz dolduran Kocaelispor, yine gol yollarında aksadı ve ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da 0-0 berabere kaldı

İSTEKLİ BAŞLADIK

Limak Arcadia Otel’in sahasında oynanan maça istekli başlayan Yeşil Siyahlılar, ilk 20 dakikada 4 gol net gol kaçırdı. 9. ve 16. dakikalarda Gökdeniz golle burun buruna geldi, ancak fileleri bulamadı. 12. dakikada Kadir Öge’nin sağ kanattan yaptığı ortada Kemal Can altı pas noktasından kafayı vurdu, top sol kale direğinin yanından auta çıktı. 19’da Sinan ceza sahası içindeki karambolde, topu ağlara gönderemedi. Ancak öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı.

CAN EMRE İKİ KRİTİK YAPTI

20. dakikadan sonra Etimesgut Belediyespor oyunda dengeyi kurdu. Özellikle Rıdvan ve Eser ile Kocaelispor kalesine etkili gelmek isteyen Başkent ekibi 43. dakikada ilk net pozisyonunu buldu. Can Emre topu uzaklaştırmak isterken rakibi pas arası yaptı ve Eren’in şutunda kalecimiz Can Emre topu “90” diye tabir edilen yerden çıkardı. 1 dakika sonra rakibin etkili orta saha oyuncusu Mehmet Atik, tek toplar sonrası bir anda kaleci Can’ı karşısında gördü. Can, Mehmet’e gol izni vermedi.

İKİNCİ YARIYA ETİMESGUT İYİ BAŞLADI

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında iki takım da oyuncu değişikliklerine gitti. Kocaelispor’da 11’de maça başlayan Sinan’ın yerine İshak, kurtardığı şut sonrası belinin üzerine düşerek hafif bir sakatlık yaşayan kaleci Can Emre’nin yerine Yusuf, Gökdeniz’in yerine ise Mehmet Avcı şans buldu. İkinci yarıya Etimesgut hızlı başladı. 47’de Rıdvan, 48’de de Fırat gole yaklaşan isimler oldu.

KADİR ÖGE PENALTI BEKLEDİ

Rakip takımda da bitirici bölgede beceri eksikliği göze çarptı. Pozisyon kısırlığının yaşandığı ikinci yarıda 55. ve 89. dakikada İshak’ın şutlarında ağlar havalanmadı. 81. ve 84. dakikalarda Kadir Öge’nin ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonlara hakem devam kararı verdi. Sağlam bir görüntü çizen temsilcimiz, 50. dakikadan itibaren kalesinde pozisyona izin vermedi.

ÜÇÜNCÜ MAÇ DARDANEL İLE

Toplam 16 futbolcunun sahaya çıktığı Kocaelispor Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında da 0-0 berabere kaldı. Yeni teknik adam Galip Gündoğdu yönetimindeki Yeşil Siyahlılarımız, üçüncü hazırlık maçını 7 Ocak’ta (Yarın), Derince’nin eski teknik patronu Fadıl Kurt’un çalıştırdığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor ile oynayacak. Karşılaşma bir değişiklik olmazsa 17.00’de başlayacak. Erdem ÖVÜÇ/Antalya-Belek

KOCAELİSPOR:0ETİMESGUT BELEDİYE:0

SAHA: Limak Arcadia Otel C Sahası

HAKEMLER: Hakan Solmaz**, Bahadır Albayrak***, Uğur Koçak**

KOCAELİSPOR: Can Emre*** (Yusuf**), Kemal***, Kadir Öge***, Murat Başak****, Ali Keten***, Sefa*** (Dk. 82 Kerem?), Mert*** (Dk. 62 Özgür), Mesut****, Burak Özbakır****, Gökdeniz** (Mehmet Avcı**), Sinan*** (İshak**)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR:Hüseyin**, Batuhan**, Berat**,Rıdvan****, Halil İbrahim*** (Fuat**), Sabri***, Mehmet Atik*** (Bekir**), Gökhan**, Eren**, Yaşar***, Eser*** (Umut**)

GOL: YOK