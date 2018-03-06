Kocaeli Halk Bankası kitabının tanıtımına yoğun ilgi

Kentimizde sivil toplum örgütü denince ilk akla gelen isimlerden biri olan, KYÖD ve İzmit Rotary Kulübü Derneği’nde başkanlık yapan Yavuz Ulugün’ün 15. Kitabı Kocaeli Halk Bankası’nın tanıtım toplantısı Wellborn Otel’de gerçekleştirildi. İmza törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, meclis başkanı Akın Doğan ve KOTO Yönetimi, KOSİAD Başkanı Erkan Karacan, eski başkan Gürol Ciğerdelen, İzmit Rotary Kulübü Başkanı Çağdaş Büyükyılmaz, İşadamı Haluk Ulusoy, Eski KYOD Başkanı ve yazar Mustafa Küpcü, Eski CHP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah, Avukat Fahri Örengül, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Fisun Yılmaz Deniz, Biz İzmitiz Platformu kurucusu Hüseyin Erol ile çok sayıda davetli katıldı.

Elini taşın altına koyan kim varsa taktir etmek gerekir

1927 yılında kentimizin iş insanları tarafından kurulan Kocaeli Halk Bankası’nın kuruluşundan günümüze kadar geçen süreci en ince ayrıntıları ile kaleme alan Yavuz Ulugün’un tanıtıp toplantısında söz alan KOSİAD Başkanı Erkan Karacan, “Sevgili büyüğümüz, kaptanımız, tarihçi Yavuz, son kitabında çok güzel özetlemiş. Ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşından çıkmış, Cumhuriyet yeni kurulmuş, sıkıntıların bugün ile karşılaştırmasının bile mümkün olmadığı zamanlar. Bu ortamda banka kurmak, neredeyse her şeyi sıfırdan kurmaya çalışan bir ülkede elini taşın altına koyan kim varsa taktir etmek gerekir. Bugün burada buluşmamızı sağlayan ve tarihte güzel izler bırakmış atalarımızın hikayelerini araştırıp derleyen, kaptanımız Yavuz Ulıgün’e çok teşekkür ediyoruz. Üyesi olduğu KOSİAD’ı bu eserin yayınlanmasında ortak ettiği için de ayrıca kendilerine üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her çalışmasında yanında olduğumuzu belirtiriz” dedi.

5 yıllık bir araştırmanın eseri

Ardından söz alan İzmit Rotary Kulübü Başkanı Çağdaş Büyükyılmaz, Kentimizin bir evladı ve sevdalısı olarak tarihinin ortaya çıkartılması konusunu görev edinmiş ve bu konuda en çok kitaplar yazmış bir kişi Yavuz Ulugün, Kocaeli Bankasının tarihini 5 yıllık bir araştırma sonrası kitap haline getirmiştir. Cumhuriyet tarihimizde yer almış bu yerel bankanın kurucuları ve onların evlatlarının birçoğu şuanda yine kentimizin köklü iki sivil toplum kuruluşu olan İzmit Rotary Kulübü ve Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneğinin tarihi içinde yer almış ve almaktadırlar. Yazarın da her iki derneğin de üyesi olması nedeniyle bu eserin kentimizin iki güzide sivil toplum kuruluşunun sosyal sorumluluk bilinciyle kitabın basımını yüklenmelerini ciddi ve önemli bir hizmet olarak ifade etmek ve her iki derneğin de varoluş sebeplerine yakışır bir durum oluşturmaktadır. Yavuz Ulugün’ün bu kitabı yazması ve bizim dönemimizde basılması nedeniyle büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Herkese teşekkür ediyorum

Yavuz Ulugün ise, “Bugün bir Kocaeli sevdalısı olarak burada sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Tarih, ülke olduğu kadar kentler için de çok önemli, kentlilik bilincinin oluşmasının olmazsa olmaz unsurudur. Eğer bu kentin bir geçmişi bir kültürü varsa ortak değerlerde yapıştırıcı, zamk görevi gören kentin tarihidir. İnsanlar bu kentin tarihi içinde kendi ailesinden birilerini gördüklerinde bu kenti daha çok sahiplenirler. Bizim kentimiz göç alan bir kenttir ama biz o çok hızlı geçen göç yılları içinde tarihimizi fazla araştırmaya fırsatımız olmamış, ihmal etmişiz. Biz şimdi o sevdanın içinden yoğrulan insanlar olarak o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabı yazmamda emeği geçen başta Muhittin Bakan olmak üzere Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Tuğba Öksa ve Tarih Bölümü Başkanı İbrahim Şirin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Hayırlı olmasını diliyorum"

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Geçtiğimiz hafta sonu beni programa davet etmek üzere gelen Yavuz Ulugün, kitabı bana verdi ve kısa da olsa inceleme fırsatı buldum. Kocaeli’nin ticari yaşamında önemli bir yer tutan ve ticaretin belirli bir noktaya taşınmasında önemli bir katkı sunan bu bankanın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreyi bütün ayrıntılarıyla ortaya koyan bir çalışma olmuş. Kent tarihi önemlidir. Kentin belleğinin belirli noktalarda toplanması önem taşımaktadır. Çünkü süreç içerisinde birçok şey unutuluyor. Bu anlamda kent tarihinin ve kent ekonomik yaşamının ortaya konmasında bu çalışmanın önemli bir yer tutacağına inanıyorum. Bu yünüyle baktığımızda da Yavuz Beyin bu alanda yaptığı çalışmayı kent tarihinin ortaya çıkartılmasında kent ekonomisinin ortaya konmasında önemli bir katkı sunan çalışma olarak değerlendiriyorum. Kendisini kutluyorum. Çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ediyor, kitabın da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN