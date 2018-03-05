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- Dün 09:37 TSİ

ÇYDD’den 8 Mart sergisi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi Resim Atölyesi Öğretmeni Filiz Kaya’nın önderliğinde 44 katılımcıyla birlikte “Ve- Kadın 3 Her Mevsim” adlı karma sergisi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirildi. Sergiye ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

8 MART ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜDÜR

Programda konuşan ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 44 katılımcılarımızın eserlerinin bulunduğu karma sergimize hoş geldiniz. 8 Mart kadınların özgürlüğünün sembolüdür. Eşit, özgür, haklarımızın verildiği her gün bizim için bayramdır. Sadece 1 gün kadınlar günü anılsın istemiyoruz. İnsan hakları uygulansın diyoruz. Türk kadınına çağdaş uygarlık yolunda bıraktığı mirastan dolayı Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Hiç kimse Atatürk’ün ışığının önüne geçemez” diye konuştu.

TÜRK KADINI VEFAKARDIR

Dönmez’in ardından söz alan İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “ÇYDD sosyal görevlerini de yerine getiren bir dernek. Bu sergiye katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kocaeli’de sürekli sanatsal faaliyetler yapılıyor. Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel. Türk kadını hayatın her alanında var. Dünya’nın en vefakar kadını Türk kadınıdır” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER

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