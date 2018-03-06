Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

Olay, 13 Haziran 2011 İzmit Cumhuriyet Çocuk Parkında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Çocuk Parkında bulunan umumi tuvaletin havalandırma camı üzerinde oyun oynayan Taha Ülgü (13) ve kardeşi Sennur Ülgü (11) camın kırılması üzerine 4 metreden beton zemine düştü. Olayda Sennur Ülgü hafif yaralanırken, o tarihte 6 yaşında olan abisi Taha Ülgü beyin kanaması geçirdi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve beyin hücrelerinin çoğu ölen Taha Ülgü o günden itibaren yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda kaldı. İzmit Terzibayırı Mahallesi Kale Sokak’ta ikamet eden Sedat ve Sermin Ülgü’nün 3 çocuğundan en büyükleri olan Taha, olaydan sonra bir daha hiç konuşmadı. Evde bakım parası almalarına rağmen, yatalak çocuğunun ve diğer çocuklarının ihtiyaçlarına yetemediğini söyleyen baba Sedat Ülgü ise yetkililerden çalışabileceği bir iş istiyor.

Çocuklarım doyduğunda en azından seviniyoruz

Yaşadıkları olayı anlatan baba Sedat Ülgü, “2011 senesinin Haziran ayında oğlum ve kızım Cumhuriyet Çocuk Parkı’ın eski bozuk olan tuvaletin aydınlatma penceresinden zemine düştü. Oğlum Taha 6 , kızım Sennur ise 4 yaşındaydı. Oğlum kafasının üstüne düşerek beyin kanaması geçirdi. Kızım Allah’ıma şükürler olsun, ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Oğlum 7 yıldan beri trakestomi ve stabil bir durumda Hasta yatalak bir durumda. Ben de 7 yıldır çalışmıyorum. Devletimizden devlet sektöründe bir iş istiyorum. Hasta oğluma ve diğer çocuklarıma yetemiyorum. Evde bakım parası alsam da her ay yettiremiyorum. Oğlumun masrafları aşıyor. Biz artık kendimizi geçtik, üstümüzden başımızdan, boğazımızdan geçtik. Çocuklarım doyduğunda en azından seviniyoruz. Zaman geçtikçe maddi açıdan sıfırı tükettik. Yetemiyorum, olmuyor” dedi.

Biz hergün evladımızı kaybetme korkusu ile yaşıyoruz

13 yaşındaki Taha için tıpta herhangi bir çare olmadığını söyleyen baba Sedat Ülgü, “Oğlum için doktor ‘Elinizden geldiği kadar bakın. Ameliyat ve herhangi bir tedavi söz konusu değil’ dedi. Bir anne ve babanın her gün evladını kaybetme korkusu ile yaşaması maddi ve manevi çok zor. Allah kimseye göstermesin. Her gün evladımızı kaybetme korkusu ile yaşıyoruz biz” diye konuştu.

Evladım yatağın içinde eriyor

Oğlu ile yaşadığı mutlu günleri özlediğini ifade eden anne Sermin Ülgü, “6 yaşına kadar onunla dolu dolu yaşadık. 6 yaşından sonra bu hale geldi. Bir anne olarak benim için çok zor bir şey. Rabbim kimseye vermesin böyle bir şey. Çok zor evladım yatağın içinde eriyor. Bir şey yemeğe kalkıyorsun onun gözünün önünde yiyorsun, olmuyor. Rabbim kimsenin başına vermesin” şeklinde konuştu.