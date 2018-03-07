Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, milli forma ile çıkacakları İsrail’de düzenlenecek Dünya Okullar Arası Futsal Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını almak için hazırlıklarını tamamladı. 15 ile 18 yaş arasında öğrencilerin yer aldığı kadın futsal takımı, Zonguldak’ta düzenlenen Okullararası Genç Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası il müsabakalarında beyin kanaması geçiren takım arkadaşları futbolcu Zeynep Eroğlu’nu kaybetmişti. İl elemelerini aştıktan sonra Zonguldak’ta kazandıkları şampiyonluk kupasını arkadaşları Eroğlu’na armağan eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, İsrail’de düzenlenecek Dünya Okullararası Futsal Şampiyonası'na da Eroğlu’nun formalarını giyerek hazırlanıyor. İsrail’de milli forma ile ter dökmek için tüm hazırlıklarını tamamlayan takımın oyuncuları, Türkiye’ye şampiyonluk kupasıyla döneceklerine inandıklarını söylediler.

"Üzerilerinde Zeynep’in forması var. Adanmışlık burada ortaya çıkıyor"

Şampiyon olan ekibin başarısının zor şartlarda geldiğini söyleyen GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, “Kızlarımız tüm imkanlarımızın seferber edilmesine rağmen zor şartlarda hazırlandılar. Ülkemizde bayan futbolunun gelişimi 5 yıllık bir evveliyatı var. Gelişimini tamamlaması için de önünde ciddi engeller ve süreçler var. Turnuva sırasında arkadaşlarını kaybettiler. Sonuç olarak üzerilerinde 6 numaralı formayı görüyorsunuz, Zeynep kızımızın forması. Adanmışlık burada ortaya çıkıyor. İnşallah Dünya Şampiyonasında da bu adanmışlığın sonucunu hep beraber göreceğiz” dedi.

"Bu sene Zeynep senesi olsun dedik"

Turnuvaya başlarken takım oyuncuları Zeynep Eroğlu’nu kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden takım antrenörü ve aynı zamanda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Hasan Alemdaroğlu, “Zeynep kızımız vardı. Hem 5-6 yıllık hem öğrencim hem de sporcumdu. Onu, maça başlamadan önce kenarda otururken fenalaşması sonrasında kaybettik. O bizi ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Hatta biz turnuvaya gidelim mi gitmeyelim mi dedik ama daha sonra arkadaşlarla bir toplantı yapıp ‘Bu sene Zeynep senesi olsun’ dedik ve Türkiye Şampiyonluğu kupasını aldık. Arkasından da Dünya şampiyonluğu kupasını alıp Zeynep’e armağan etmek istiyoruz. Çünkü Zeynep’in de hedefi Türkiye şampiyonluğu, ardından Dünya Şampiyonu olup milli olarak üniversitelere girmekti. Birinci aşamayı geçtik, inşallah ikinci aşamayı Dünya Şampiyonu olarak geçip kupayı Zeynep’e armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.

"İnşallah bu sene Dünya Kupasını alıp ülkemize getirmek istiyoruz”

İsrail için çok özel bir hazırlık yapmadıklarını belirten Alemdar, “Biz Türkiye Şampiyoluğu'na da hazırlanırken sabah 06.30-07.30 arası çalışıyorduk, sonrasında kızlar okula gidiyordu. Akşam da okul çıkışında antrenman yapıyorduk. Şimdi de aynı şekilde. Yani günde çift antrenman yaparak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Daha önce 2011 yılında Brezilya’ya gittik, orada da Dünya 2.’si olduk. Orada o ortamı gördükten sonra benim gözüm, hep o finalde o kupayı alıp ülkemize getirmek vardı. Çünkü Almanya almıştı kupayı bizi yenmişti. İnşallah bu sene Dünya Kupası'nı alıp ülkemize getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 80 tane milli takım oyuncumuz var ama yeterince destek alamıyoruz”

Kocaeli’de kadın futbolunda hep zirveye çıktıklarını da belirten Alemdar, “Kulüp maçlarında da 11-12 şampiyonluğumuz var. Yaklaşık 80 tane Milli Takım oyuncumuz var. Ama yeterince destek alamıyoruz. Kulüplerimiz kapatılıyor, destek verilmiyor. Biz biraz daha destek istiyoruz. Çünkü kızlarımız çok büyük paralar kazanmıyor. Ama bu turnuvalarla geleceklerini kurtarıyorlar. Buradan birçok kızımız Milli Takım’a girmeye, yurt dışın acıktığı için üniversitede okurken 4 yıl boyunca burs alacaklar. Kızlarımız çok büyük paralar kazanamıyorlar kadın futbolundan. Ama geleceklerini kurtarıyorlar. Çok iyi kızlarımız var. Bunun için biraz daha destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zeynep hep bizimle ben inanıyorum”

Zeynep Eroğlu’nun vefat ettiği gün çok üzüldüklerini de anlatan takım oyuncularından ve aynı zamanda U17 Milli Takım Kaptanı Ece Tekmen ise, “Üzücü haberi alınca çok üzüldük ama bunun üzerine daha çok hırslandık. Dedik ki ‘Zeynep kardeşimiz hep bizimle artık. Yukarıdan hep bizi izliyor. Daha çok yanımızda’ dedik. Hep onun için oynayacağımıza söz verdik. Onun için bu şampiyonluğu aldık. O da izliyor bizi ve çok sevindi, ben biliyorum. Üstümüzdeki bu Zeynep kıyafeti de onunla bir olduğumuz anlamına geliyor. Onun da bizimle olduğu anlamına geliyor. Biz onu çok seviyoruz. Bu şampiyonluğu ona armağan ediyoruz. Çünkü gerçekten hep söyledi, çok istedi buralara gelebilmemizi” dedi.

“Sokakta erkeklere çalım atarak futbol oynamaya başladık”

Futbola erkeklerle maç yaparak başladıklarını da sözlerine ekleyen Tekmen, “Sokakta hepimiz erkeklerle top oynayarak bu oyuna başladık. Hep erkekleri düşürüyorduk, iyi çalımlar atıyorduk. Hepsi kıskanıyordu bizi, ‘Bunlar nasıl futbol oynuyor’ gibisinden. Şimdi hepsi görüyor. İnşallah dünyada da bir derece yaparız” diye konuştu.

“Zeynep ölünce herkes ‘takım bitti’ dedi”

Tüm şampiyonlukların Zeynep için olduğunu belirten orta saha oyuncusu Helin Araç şöyle konuştu: “Okul Bayan Futbol Takımımız çok büyük bir başarıya imza attı. Hedefimiz de zaten Dünya şampiyonluğu. Dönem başında çok talihsiz bir olay yaşadık. Takım arkadaşımızı beyin kanamasından kaybettik. Herkes takımın dağılacağını düşünüyordu. Ama biz onun için şampiyon olduk. Bütün şampiyonluklar Zeynep için. Her zaman onun için oynadık. Şimdi de şampiyonuz ve hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. 12 Mart’ta İsrail’e gideceğiz ve orada elimizden gelen her şeyi yapacak ve Dünya Şampiyonluğu’nu Zeynep’e armağan edeceğiz.”