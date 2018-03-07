Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün şehitler ve şehit anneleri için Perşembe Pazarı alanında bir araya geldi. Programda şehitler için İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç öncülüğünde dualar okundu. Derinceli şehit Emre Kaan Arlı’nın annesi Emine Arlı, Afrin’deyaşayan annelere yazdığı mektubu okudu. Okunan mektubun ardından Uğur Işılak ve Esat Kabaklı katılımcılara konser verdi. Ayıca programa katılan kadınlara şehit isimlerinin yazıldığı yelekler giydirilerek Türk bayrağı dağıtıldı.

YOĞUN KATILIM

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez,Pazarcılar Odası Ahmet Serim, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri, şehit anneleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

KADINLARIN DEĞERİ BİLİNMELİ

Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca, “Kadınıyla erkeği ile çalışan on binlerce vatandaşımız var. Böylesine anlamlı bir günü en çok çalışan bir kent olan Kocaeli’de en fedakar kesimi olan kadınlarla kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşam şartlarının zorunluluğu ve eğitim yaygınlaşmasıyla çalışan kadınlar da arttı. Kadınların değeri bilinmeli ve bizlere gereken önem verilmeli. Kadın yöneticilerimiz, kaymakamlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor” dedi.

TÜRK KADINI BAŞARIYA KOŞUYOR

Türkiye’de ilk kadın belediye başkanımız var ama tüm bunlar yeterli değil diyen Bozca,“Evinde bütün gün çalışan ama sosyal güvencesi olmayan kadınlarımız var. Kadınlara şiddet var. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk kadını başarıdan başarıya koşuyor. Kadınlarımız artık karar alma ve uygulama mekanizmasında yer alıyor. Kocaelili kadınların başarılı ve mutlu hayat sürdürmeleri için çalışıyoruz. Bütün kadınlarımızın bu anlamlı günün kutluyoruz. Sorunlarımızın kalmadığı günlere” diye konuştu.

KADIN, İNSANLIĞIN ANNESİDİR

Bozca’nın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kadınımızın daha sağlıklı, bilinçli, güçlü olmasını Allahtan temenni ediyorum. Kadın, insanlığın annesidir. Erkek mi önemli kadın mı? Bunu tartışmak akıllı insan işi değil. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insan. İnsanı insan yapan onun inandığı değerleridir. Her ikisi de üstündür. Peygamberimize en çok kime değer vereyim diye soruyorlar diyor ki annenize. 3 kere annenize diye cevap verirken 4’ncü sorudan sonra babanıza diyor” dedi.

KADINLAR YERİNE GÖRE KENDİNİ SAVUNSUN

Kocaeli’de çok güzel çalışmalar yapıyoruz ama özellikle anneler için özel çalışmalar yapıyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Annemiz sağlıklı olursa, aile sağlıklı olur. Annenin yüzü gülerse, toplumun yüzü güler. Anneyi önemsiyoruz. Medeniyetimizin çekirdeğidir kadın. Kadınlara değer vermeyen toplumun huzurlu bir toplum olması mümkün değildir. Herkese önem vereceğiz ama kadınımız bir adım daha önde olacak.Bilinçli, sağlıklı bir anne oluşturduğumuz zaman toplumda herkesin yüzü güler. Kadına şiddet medeni bir toplumda mümkün değil.Kadınımızın dört duvar altında olmasını istemiyoruz. Kadınlar yerine göre kendini savunsun” şeklinde konuştu.

AFRİN’DEKİ ANNELERE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Derinceli şehit Emre Kaan Arlı’nın annesi Emine Arlı, Afrin’de yaşayan annelere yazdığı mektubu okudu.Arlı, mektubu okuduğu sırada duygusal anlar yaşadı. “Çektiğiniz sıkıntılar ve yaşadığınız duyguları buradan en derinden hissediyoruz. İleride Afrin’de yazdığınız destanı, çocuklarımıza anlatacağız” dedi. Mektubun okunmasının ardından mektup PTT temsilcisine teslim edildi. Mektup Afrin’de görev yapan askerlere gönderilecek.Selin BECER