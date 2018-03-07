Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret

Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak No:40 adresinde faaliyet gösteren BeşsekizOrtaokulları’ndan Fen Bilimleri Öğretmeni Osman Büyükgenç, Halkla İlişkiler Sorumlusu Duygu Tanış ve öğrenciler Yağız Mancaroğlu ile Mehmet Eren Balcı; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

HEDİYE TAKDİM ETTİLER

Beşsekiz Ortaokulu’ndan gelen konuklar, gazetemiz kadın çalışanlarının günlerini tek tek kutlayarak kendilerine karanfil ve hediye takdiminde de bulundu.