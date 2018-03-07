Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Soner Gökçer idaresindeki 34 PE 1171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Soner Gökçer ve yanındaki Halit Gürcan, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yan yol girişinin kapanması sonucu D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken trafik ise kontrollü olarak verildi. Nuri AKÇAHARMAN