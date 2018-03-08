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Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı

Yılda 15 milyona yakın yolcuyu sevdiklerine kavuşturduğunu belirten marka; yarım asırdan fazla tecrübelerinin getirdiği “güven” ile ülke genelinde kadın yolcular tarafından en çok tercih edilen otobüs firmalarının başında geldiklerini belirtiyor. Otogar bünyesinde görev yapan tüm kadın çalışanları da unutmayan Pamukkale Turizm, kendi sektöründe de kadın çalışan sayısının en yoğun olduğu ulaşım markalarından biri olarak, yaşamın her alanında başarıyla yer alan kadınların, emeğinin önemine dikkat çekti. Yolculardan Gülşah Ünsal, "Çok ince bir düşünce annemi yolcu etmeye geldim. Ankara’ya gidiyor, günümüz güzelleşti” dedi. Güzel bir sürpriz olduğunu söyleyen Zeynep Toydemir, “ilk defa yola çıkarken böyle bir jest ile karşılaşıyorum, yolculuğumuz neşeli başlayacak” dedi. Özellikle Körfez bölgesinde yeni başlayan seferleri ile ilgili sosyal medya hesaplarından yarışma ve hediye takdimleri gerçekleştiren Pamukkale Turizm, Kadınlar günü mesaj ve kutlamalarına yer vererek, takipçilerini de gülümsetti.

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