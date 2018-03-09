İzmit'te 8 Dünya Kadınlar Günü kutlandı

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda, CHP ve Kocaeli Kadın Platformu üyeleri Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ülkemizde cumhuriyet kazanımlarıyla birlikte, pek çok hakkın Avrupalı kadınlardan bile daha önce sahip olunduğunu belirterek, "Seçme ve seçilme hakkımıza İsviçre'den 38 yıl önce sahip olduk ama bu gün 16 yıllık AKP iktidarında bu kazanımlarımız ne yazık kibir bir elimizden alınmaya çalışılıyor, gerici zihniyete teslim edilmeye çalışılıyor. Bu ülkede 45 tane çocuğa tecavüz edildiğinde, tecavüz edenler bu gün ülkeyi yönetenler tarafından ne yazık ki korunuyor, kollanıyor ve besleniyor. Şimdi bize sanki hiçbir sorun yokmuş gibi, hadım yasasını, idamı konuşturuyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar, sanki çözüm olacakmış gibi, sanki tecavüzlerin, sanki kadına şiddetin önüne geçecekmiş gibi ama samimiyetlerine inanmıyoruz. Eğer samimilerse 45 tane çocuğa tecavüz edildiği o Ensar yurtlarına, yöneticilerine sahip çıkmayacaklar, önce onları yargılayacaklar. 115 tane çocuğun hamile kalmasını gizleyen hastaneyi sorgulayacaklar önce. 9 yaşındaki çocuklar evlenebilir diyen müftüyü görevden alacaklar önce" dedi.