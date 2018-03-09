TEB’in 91 Yıllık Serüveni sergisi açıldı

Kocaeli’nin yerel bankası olan Türk Ekonomi Bankası (TEB) İzmit Şubesi, TEB’in 91 Yıllık Serüveni adlı sergide 1 yıl boyunca o döneme ait eşyalarını sergileyecek. Düzenlenen sergiye TEB İzmit Şube Müdürü Levent Çetin ve çok sayıda TEB çalışanı katılım gösterdi. Sergiyi saat 09.00-17.00 arası ziyaret edebilirsiniz.

1 YIL BOYUNCA AÇIK OLACAK

TEB İzmit Şube Müdürü Levent Çetin, “TEB İzmit Şubesi, Kocaeli’nin ilk şubesi ve aynı zamanda Kocaeli’nin yerel bankasıdır. 1927 yılında Halk Bankası olarak kurulan TEB, 1961 yılında adı Kocaeli Bankası 1982 yılından bu yana ise TEB olarak hizmet vermektedir. Şubemizde 18 çalışanımız mevcuttur. Sergimizde 91 yıl boyunca kullanılan eşyalar sergilenecek. 1 yıl boyunca açık olacak sergiyi vatandaşlarımız saat 09.00-17.00 arası ziyaret edebilirler. Sergimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

EN YÜKSEK DERECEYİ ALAN BANKA

Çetin, “Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizdeki bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği notlar açısından ise bulunduğu grup içerisinde en yüksek dereceyi alan bankalardan biridirTürkiye’de öncelikli çalışma prensibi olarak profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerlerin öncülerinden biri olan TEB, çalışmalarını Sermaye Piyasaları Kurulu’nun yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile tam bir uyum içinde sürdürmektedir” diye konuştu.Selin BECER