Orijinal tatların yeni adresi: Rosso Restoran

Alternatif bir adres

Geçtiğimiz aylarda Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kurulan Rosso Restoran hizmet ve orijinal tatları ile bir kebapçıdan daha fazlasını vaat ediyor. Çocukluk arkadaşı olan Mert Aşçı ve Caner Yüksel’in birlikte açtığı Rosso Restoran müşteri memnuniyeti, kaliteli et kullanımı ve orijinal tatları ile İzmit’te yemek sektöründe alternatif bir adres olmayı amaçlıyor.

İzmit’in yükselen değeri

Çocukluk arkadaşı olan Mert Aşçı ve Caner Yüksel yıllar süren birlikte işletme açma hayali Rosso Restoran ile hayata geçmiş. Konumu gereği İzmit’in yükselen değeri olan Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde açılan Rosso Restoran İzmit’te gelişmekte olan yemek sektörüne yeni bir soluk getireceğe benziyor. İkilinin misafirlerine en büyük sürprizi ise daha önce tatmadıkları Kebabiye olacak.

Zırhta farkı

Adana Kebap, Urfa Kebap ve Et Şiş başta olmak üzere birçok lezzete ev sahipliği yapan Rosso Restoran açıldığı günden bugüne kullandığı et kalitesi ile de rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Adana, Urfa ve Gaziantep kebaplarının kıymalarının hazırlanış şekli olan zırhta yöntemini kullanan Rosso Restoran bu yöntemi ile etin öz suyunun kaybolmamasını, ette küçülmeler olmamasını ve de et lezzetinden hiçbir zaman taviz vermemeyi hedefliyor.

Rosso Restoran ne zaman açıldı?

Rosso Restoran Ramazan ayından 5 gün önce açıldı. Yani 8’inci ayımız bitiyor. Açarken biraz tereddütte idik. Acaba Ramazan ayında nasıl olur. Çünkü insanlar alışkın oldukları yerlere gitmeyi tercih ederler Ramazan ayında. Çok şükür düşündüğümüzden daha fazla bir geri dönüş aldık. Rezervasyon usulü çalışmaya başladık. Geçen gün defterimize baktık 1400 kişiyi ağırlamışız. Bu yeni açılan bir restoran için çok güzel bir rakam.

Peki, neden yemek sektörü?

Caner benim çocukluk arkadaşım. Rosso Otel’in de sahibi. Çok eskiden hep birlikte bir iş kurma planımız vardı. Artık bunu gerçekleştirmek istedik. Caner aslen Urfalı. Ben İzmitliyim. Kendisi daha önce de İstanbul’da da bu konularda iş deneyimine sahip. Yenişehir Mahallesi inanılmaz gelişen bir mahalle. Rosso Otel’e de çok yakın olunca bu adreste karar kıldık. Ben Yenişehir Mahallesi’nin ileride çok ama çok daha gelişeceğini düşünüyorum.

Rosso Restoran hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Rosso Restoran Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde. Daha kaba bir tarifle Cumartesi Pazarı’ndan çıkarken kullandığımız uzun bulvarın hemen başında yer alıyor. Rosso Restoran 120 metre kare üzerine kurulu. Bir adet büyük balkonumuz var. Balkon sigara içimine uygun şekilde dizayn edildi. 10.30’da açılışımızı yapıyoruz. Gün durumuna göre kapanışımız değişiyor lakin genellikle 23.00 sularında dükkânımızı kapatıyoruz.

Son yıllarda vatandaşlar et konusunda çok hassas. Sizler restoranınıza et alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Biz eti bütün olarak kasaptan alırız. Etimiz kıyma makinesine girmez. Ustamız ete zırhta çeker. O şekilde kıyma haline getirir. Röportajı okuyan birçok beyefendi ve hanımefendi zırhta çekmenin ne olduğunu bilemeyebilir. Zırhta çekmek Adana, Urfa ve Gaziantep kebaplarının kıymalarının hazırlanış şeklidir. Et kuşbaşı haldeyken, büyük bir bıçak yardımıyla kasap tarafından manuel yöntemlerle kıyılır. Bu yöntem ile etin öz suyu kaybolmaz, ette küçülmeler olmaz ve de et lezzetinden hiçbir zaman taviz vermez.

Rosso Restoran’a gelenler neler yiyebilir?

Menümüz günün çorbası ile başlar. Günün çorbası her gün değişir ve hiçbir zaman sabit kalmaz. Adana Kebap, Urfa Kebap, et şiş, özel tadımız Karışık Rosso yiyebilir. Kebap İskender yapmaya başladık. İsmini de Kebabiye koyduk. Beğendili tavuk ve beğendili et sevisine başlayacağız. Bizim en büyük farkımız yiyemediğimizi yedirmiyoruz. Farklı tatlar bizim için çok önemli. Rosso Restoran’a gelen misafirlerimiz farklı lezzetlere merhaba diyebilecek.