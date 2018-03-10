Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı!

1966 yılında kurulan İzmit Sanayi Sitesi önceki gün, site meclis salonunda 52’inci Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul, 9 maddelik gündemle devam etti. Kurulda Divan Başkanlığına Mehmet Başol, Katip Üyeliklerine Alp Kayalar, Mehmet Yıldızhan getirildi. İlk olarak yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Ardından 2017 yılı bilançosu ve gelir gider tabloları incelendi. 2017 yılı mali gelir ve gider tablosu okunarak site üyelerine dağıtıldı. 2018 yılı tahmini bütçe sunuldu.

Aidatlar değişmedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda alternatif yol açılması ve sitenin kuzey giriş kapısının güney istikameti olan 28’inci cadde sonunda yeni bir kapı açılması talebi görüşülüp karara bağlandı. O karar doğrultusunda site esnafı, yeni kapının açılmasını istemedi. Site içerisinde 2017 için geçerli olan toplam 400 TL aidatlar değişmedi. Bu rakam 2018 yılında da aynı kalmaya devam edecek. İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin mali olarak toplam varlığı 2 Milyon 536 Bin 885 TL olarak ifade edildi. 2017 yılı gelir ve gider tablosu oy çokluğu ile kabul edildi.

Trafik ve hurda araç sorunumuz var

Site Başkanı Muzaffer Gürfidan, sanayi sitesi içerisinde trafik ve terk edilmiş araç sorununa dikkat çekerek, “En büyük sorunumuz trafik ve terk edilmiş atıl araçlar sorunudur. Üyelerimizin yüzde 80’i hurda araçlardan ve park yeri sorunundan şikayetçi, biz kooperatif olarak sahipsiz terk edilmiş araçları, çekicilerle sanayi sitesinden kaldırıyoruz. Bu araçlar buraya gökten inmiyor. Bunları yapan içimizdeki arkadaşlarımız. Bizi engelleyen öyle problemler var ki, kurallara uymayanları belli noktalardan uyardık. Ayrıca müşteriler nereye yanaşacak, hep beraber bu şekilde çalışırsak müşteriler için yer ayırırsak sıkıntı çıkmaz. Herkes görevini yapacak” dedi.

Günde ortalama 25 bin araç girip çıkıyor

Gürfidan, “Seyyar Satıcı işini ve dilenci işini sıkı tutuyoruz. Bu siteye girişlerde gündüz 25 bin araç giriyor. Bunun kontrolü kolay bir şey değil. Bizim sitemiz her konuda güvenlidir. Varsa yanlış söyleyiniz ve bizde yapalım. Her şeye ve herkese karşı sabırlı durmamız lazım. Kirasını vermeyen kiracılar var. Gerekli mercilere gidiyoruz. Devir ücreti alıyoruz buna itiraz ediyorlar. Dükkan alan kişi bunu verse ne olur. 105 bin liraya dükkan alıyorsunuz 2 Bin 500 lira devir ücreti veremiyorsunuz” diye konuştu.

Yeni açılacak kapı bizi Adapazarı sanayisi gibi böler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif kapı açılışı ilişkin talebin değerlendirilmesi için genel kurula sunan Gürfidan, “İlhan bey genel sekreter bize kapının açılması talebini iletti. Ben kabul etmiyorum ama başkan olarak genel kurula götürmem lazım dedim. Sen genel kurula götürme olmaz dediler, genel kurul ne derse bizde size bunu aktaracağız diye söyledim. Bizi kuzey taraftan zaten deliyorlar. Benim açımdan güney kapısının açılmasının, onlara da, bize de faydası yok. Bizi aynı Adapazarı sanayisi gibi bölerler bununla başa çıkamayız” sözlerini kullandı. Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesinin talebi, divan tarafından genel kurula yöneltildi. Salonda bulunan tüm site üyeleri maddeyi reddetti. Bundan sonra büyükşehir tarafından atılacak adım merak ediliyor.

MİA ile hiçbir alakamız yok, dedikodulara kulak asmayın

Merkezi İş Alanı (MİA) konusuna ilişkin bir site üyesinin, “Başkan bazı gazetelere demeç veriyor MİA’a projesini desteklediğini söylüyor ama bundan 2 dönem önce başkan elimize verdiği belge ile MİA projesine karşı çıkmamızı istemişti” sözlerine karşılık, Gürfidan; “MİA konusuna ilişkin, BİMER’e, CİMER’e yazdık. MİA’ya dahil olalım demedim ama burası çok değerlendiği için onları söylediği böyle. Bizim sağımızda solumuzda MİA ile ilgili bir bina yapıldı mı? Biz olduğu gibi kalacağız. Yarın öbür gün güneyde birisi yüksek bir bina yaptı. Bizim sitemizde de buna ilişkin bir yapı yapılmak istendiğinde buna örnek temsil edebilecek nitelikte olacak. MİA ile bizim hiçbir ilgimiz yok. Dedikodulara kulak asmayın” cevabını verdi. Nuri AKÇAHARMAN