Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası İnterteks Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Anadolu Kocaeli’de” projesi kapsamında Artvin tanıtım günlerinin açılış programı gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvinliler Birliği Başkanı İmad Erdoğan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KTO Başkanı Sibel Moralı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumSaygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan tanıtım günlerinin açılış konuşmasını yapan Artvinliler Birliği Başkanı İmad Erdoğan “Kocaeli Artvinliler Birliği olarak, Artvin ilimizin doğal güzelliklerini, kültürünü siz değerli Kocaeli halkına ve Artvin özlemi çeken hemşerilerimize burada yaşatmak istedik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçek güzellikleri Artvin’de koruyoruzErdoğan’ın ardından konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, “Burada yaşayan hemşerilerimiz, Artvin’in tüm güzelliklerini özlediklerini iyi biliyorum. Burada görecekleriniz bir demodur. Gerçek güzellikleri bizler Artvin’de koruyoruz, buyurun gelin ve görün. Türkiye’nin en temiz havasına sahip kenti olan Artvin’den adamın doğduğu yerden sizlere selam getirdim. Değerli abimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na değerli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Artvin kültürünü burada yaşayacağız

Kocatepe’nin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Türkiye’nin en zengin kentidir. Zenginlik para ile olmaz Kocaeli’nin zenginliği insan zenginliğidir. Türkiye’nin tüm güzelliklerini, Anadolu’nun tüm çiçeklerinin bulunduğu şehir Kocaeli’dir. Kocaeli üretken ve cesur insanların kentidir. Bu tanıtım günlerini Büyükşehir Belediyesi olan çok önemsiyoruz. Ülkemizin tüm kültürlerini yakından tanımamız gerekir. Artvin balını, folklorunu, müziği kısacası tüm kültürünü burada yaşayacağız. Emeği geçen, buralara kadar teşrif eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Artvin’in benim için yeri de ayrıdır

Son olarak söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin farklı bölgelerinden insanların yaşadığı güçlü bir kenttir. Buradan ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte mücadele ediyor, çalışıyoruz. Artvin sadece Kocaeli’ye değil diğer illerimize de göç veren bir ilimiz. Artvin doğasıyla, insanı ile ülkemizin değerli kentlerinden bir tanesidir. Bu tanıtım günlerinin Artvin’i hiç göremeyen gençlerimiz için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eşimin Artvin’li olması nedeniyle bende Artvin damadıyım. Bu anlamda Artvin’in benim için yeri de ayrıdır. Bu güzel organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini hep birlikte kestikten sonra stantları gezdi. Nuri AKÇAHARMAN