Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı

Aslen Artvin Hopalı olan emekli asker Hüseyin Korzay, Artvin tanıtım günlerinin düzenlendiği İnterteks Uluslar arası Fuar Merkezinde resim sergisi açtı. Tamamı kendi eseri olan portre, yağlı boya, pastel boya, kara kalem notürmond gibi tekniklerle hazırlanmış resim sergisi, Artvin tanıtım günlerinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Birbirinden güzel 41 eserin yer aldığı sergi tanıtım günleri 13 Mart Salı gününe kadar açık kalacak.

Sanatsal açıdan katkım olsun istedim

Sergi hakkında bilgi veren Hüseyin Korzay, “Genel olarak insanımızın sanata ilgisi pek yok. Ben özellikle istedim ki her örnekten birer adet getirdim ve özenerek çerçevelettim. En güzel eserlerimi getirdim buradaki hemşerilerime sanatsal açıdan bir katkım olsun diye. Birçok insan da uzaktan bakıyor ama içeri girmeye cesaret edemiyor. Arzu ediyorum ki herkes baksın bilgi vereyim. Eserleri isteyen olursa satarım ama sanatçı için eseri çok değerlidir, satmak kolay değildir, çocuğunuz gibi görüyorsunuz. Her akşam bakıyorum, okşuyorum, eksiklerini tamamlıyorum. Tabi isteyen olursa onu da vermek lazım. Buradaki eserler son iki, iki buçuk senelik çalışmalarımdır. Sergimiz, tanıtım günleri son bulana kadar açık kalacaktır” dedi. Nuri AKÇAHARMAN