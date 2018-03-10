Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler

KocaelisporHataydeplasmanında Payasspor ile karşılaştı Mücadele saat 15'te Payas İlçe Stadı'nda başladı. 100 kadar Kocaelispor taraftarı stattaki yerini aldı. Muhabirimiz Erdem ÖVÜÇ, Hatay'daki karşılaşmadan dikkat çeken karelerini yakaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz