Emlakçıların kongresinde gerginlik!

Denetim raporuna dair söz alan Kocaeli Emlakçılar Odası Üyesi Ertan Karakaş, “Web sitesi için harcanan 59 Bin TL’lik bir harcama var. Odamızın 54 Bin TL borcu var. Sırf hizmet yapacağız diye borcu olmayan oda borçlandırıldı. Bu borçlanma sabit halde mi kalacak sabit halde mi kalacak. Her üyemiz için 75 TL ödeme mi yapılacak. Mevcut şirkete mi yoksa odamıza mı yapılacak. Personel borçları kapsamında 108 Bin TL borcumuz var. Ahmet Pekin’in odamızın kuruluş sürecinde bir TV programına katıldı.Meslek ile ilgili olarak orada bu meslek hamdolsun çok güzle paralar kazandık. Kazandıklarımızın zekatı olarak bu odayı kurduk demiştir. Zekat vererek seçilmiş olan, Denetim huzur haslarından 106 Bin TL odayı borçlandırmak soru işaretidir. Bu alacakları odamıza hibe ettiklerini de açıklayabilirler.46 Bin TL’lik diğer borçlar kısmı vardır. 42 Bin TL kısmı kendi tarafından alınmıştır.Zekatımla kurdum dediği odasından alacakları olması Pekin’in yaptıkları ile söylediklerinin uyuşmadığını gösterir” dedi.

“POLİS ÇAĞIRIRIM”

Ertan Karakaş’ın mevcut oda başkanı Ahmet Pekin’i eleştirmesinin üzerine Divan başkanı Kemal Kaya devreye girerek konuşma yapan Ertan Karakaş’ı uyardı. Kaya Karakaş’ın sadece denetim raporuna yönelik konuşma yapması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Alpay Hacıoğlu taraftarları divana tepki göstererek konuşmacının konuşmasını tamamlaması gerektiğini belirttiler. Kemal Kaya’da coşkulu taraftarlara, “Ben senin babanın yaşı kadar divan başkanlığı yaptım. Ben taraf tutmam” şeklinde konuştu. Faaliyet ve denetim raporunun oylanması sırasında gerginlik çıktı. Hacıoğlu’nun taraftarları divanı adaletli davranması gerektiğinde uyardı. Bunun üzerine divan başkanı Kemal Kaya, “Arkadaşlar sakin olun yoksa polis çağırırım” dedi. Selin BECER

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