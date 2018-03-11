İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan

İYİ Parti Kocaeli İl 1.Olağan Kongresi, Fuariçi Çağlayan Restoran’da gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen kongrede il başkanlığı görevine atama yoluyla gelen mevcut başkan Serdar Kaman tek aday olarak girdiği kongre sonucunda seçilmiş başkan oldu. Ayrıca 600 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 71 kişilik yönetim kurulu üyesi, 9 kişilik disiplin kurulu üyesi ve 22 kişiden oluşan büyük kongre delegesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, yardımcılığını ise İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Ruhittin Sönmez üstlendi.

YOĞUN KATILIM

Mevcut başkan Serdar Kaman’ın seçilmiş başkan olduğu kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu’nun yanı sıra, İYİ Parti kurucuları kurulu üyeleri Ruhittin Sönmez, Kocaeli eski milletvekili İbrahim Artvinli, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Hüsamettin Atasever, il yöneticileri, ilçe başkanları ve parti delegeleri katılım gösterdi. Ayrıca siyasi parti il başkanları olarak ise CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik ve Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katıldı.

KONGREDE GERGİNLİK YAŞANDI

Kongrenin başlamasına kısa bir süre kala salona girmek isteyen İl Başkanı Serdar Kaman’a İYİ Partili olduğunu ve delege olduğunu iddia eden bir grup saldırmak istedi. Kısa süreliği gerginlik sonrasında Kaman polis ekiplerinin araya girmesiyle salona giriş yapabildi. Kaman’a saldırmak isteyen gruptaki şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kongrenin yapılacağı salona delege olmayan kimse alınmadı. Gerginliğin yönetim listesi nedeniyle yaşandığı öğrenilirken Serdar Kaman’ın salona girişi sırasında mevcut yönetimde yer alan Adil Gülez yanına gelerek neden yeni listede olmadığını şiddetli bir şekilde sorması üzerine gerginlik yaşandığı yaşanan arbede de Gülez’e yumruk atıldığı iddia edildi. Yaşanan gerginlik sonrası İYİ Parti Başiskele ilçe yöneticisi Rıza Güvenusta polise gösterdiği tepki nedeniyle gözaltına alınırken kısa süre sonra serbest bırakıldı.

İYİ PARTİ UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR

Yaşanan gerginliğin ardından kongre başlarken kongrede ilk olarak konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, “ 25 Ekim 2017 günü başlayan bu iyilik hareketi ve yürüyüşü daha 5. Ayını doldurmadan bir çığ gibi büyüyerek umut ışığı olmuştur. Bu güzel Pazar gününde Türkiye’nin geleceğini dertlenerek bizlerle buluşan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

BU KONGREYİ MECBURİYETTEN YAPIYORUZ

Ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu geldi.Nuhoğlu, “Elbette kongrede heyecanlar olur bazı arzular yerinegelmeyebilir. Ama bir şeyi unutmam lazım. İYİ Parti’nin seçimlerekatılması lazım. Bu kongreyi mecburiyet için yapıyoruz. Tıpkı partiyimecburiyet için kurduğumuz gibi. Reklam arası vermek isteyenler,parantez kapatmak isteyenler, devletimizin kuruluş felsefesini ayaklaraltına alanlar ve kurucunun anasına sevenler yasama yürütmeyi, yargıyıtek adamda toplamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız” şeklindekonuştu.

SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANDIK

Bu yaşananlar sebebiyle hep birlikte yola çıkarak parti kurduklarınıbelirten Nuhoğlu, “O süreci yaşarken genel başkanımızla beraberTürkiye’yi adım adım dolaştık. Mühürsüz oylar ve resmi olmayanaçıklamaları hepiniz gördük. Parti kurmak kolay değil bunu başardıkama daha zor olanı seçimlere katılma hakkı elimize almaktır.Kuruluşumuzla bugüne kadar çok zorluk çektik. Seçimlere katılabilmekiçin yarıdan fazla ilde teşkilat urmuş olmak birinci olağan kurultayıyapmış olmak ve bunların üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Şimdiseçime katılma hakkını kazandık” dedi.

HESABI SORULACAK

Sözlerine devam eden Nuhoğlu, “Tek adam yönetiminin ne olduğunu henüzmilletimiz anlamış değil. Afrin Hareketi milletimiz için birmecburiyettir. Biz de Mehmetçiğimize ve TSK’nın sonuna kadar arkasındave duacısıyız. Ancak bu noktaya kadar gelene kadar yapılan hatalarısöylemeyelim mi, birileri rahatsız olacak diye anlatmayalım mı?Habur’daki rezaletler, İmralı’daki, Oslo’daki müzakereler, askerimizinkafasına çuval geçirilmesi, PKK’lılara lahmacun ısmarlamalarınınhesabı sorulacak. O PKK militanları şimdi Afrin’de Mehmetçiğimizişehit eden teröristlerdir” diye konuştu.

ARTIK İYİ PARTİ VAR

Ardından tekrar kürsüye gelen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, “Türkiye çok zor bir süreçten geçmektedir. Bir yandan sınırlarımızın hemen yanında yaşananlar. Diğer yandan ülke içindeki ekonomik zorluklar. 16 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın bizleri karanlığa sürüklediğini görüyoruz. Krizden çıkamayan iktidar devletin ve milletin kazanımlarını satıyor. Fakat artık İYİ Parti var. Sizin karşınızda ver yesin ört uyusun bir muhalefet yok. Sizin karşınızda artık İYİ Parti var. Türkiye bu karanlıktan çıkaracak lider sayın Meral Akşener’dir” ifadelerinde kullandı.

SOKAK MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Bu büyük lidere yolculuk edecekler arkadaşlar bu salonu dolduran bizleriz. Hep birlikte bir yola çıktı. Milliyetçi, vatanına bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak taşın altına elimizi hep birlikte koyduk. İl başkanlığı görevinin şahsıma verilmesinden büyük gurur duyduğumu ve bu görevin sorumluluklarını hissettiğimi belirtmek isterim. Buraya gelen insanlar pastadan pay almaya değil. Omuz omuza mücadele etmeye geldiler. Tüm arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür ediyorum. Eğer üzerlerinde hakkım varsa helal olsun. Onların haklarını helal etmesini istiyorum. Asıl iş şimdi başlıyor. Bu kongre salonundan hep birlikte kol kola çıkacağız. Burası Meral Akşener’in şehridir. Bizim için sokak mücadelesi bu akşamdan itibaren tam anlamıyla başlayacağını ilan ediyorum” diyerek sözlerine son verdi. Ahmet HAZER

SERDAR KAMAN’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Listesi

Ahmet Elgür, Ahmet Yeşil, Ali Davru, Ali Ekşi, Ali Yılmaz, Ayhan, Kedikli, Baha Yavuz, Huriye Banu Canayakın, Bilge Bekil, Burak Örçen, Cemil Uslu, Çağlar Özer, Dicle Akın, Elmas Kayhan, Ercan Sarıkaya, Erdal Baykara, Ersin Soykan, Fatih Kürşat Demir, Fatma Ebru Bağdat, Fuat Berna, Güzin Aşkın, Alparslan Atalı, Hatem Soysal, Hayati Temügen, Hüseyin Çıldır, İbrahim Şahin, İdris Türkten, İsmail Eroğlu, İsmail Kaya, Kaan Dilmen, Kemal Şeker, Medet Polat, Mehmet Sinan Minareci, Mehmet Şeref Uzunal, Melik Fırat Taşer, Murat Atar, Murat Dinçer, Mükerrem Ocakoğlu, Neslihan Hilal, Cantimur Kara, Neslihan Zorlu, Neşe Kıldıran, Nezir Yakar, Nuray Savcı Güçlü, Orhan Çakar, Orhan Kılınçsoy, Özcan Avcı, Raşit Pulat, Renan Argun Kıran, Reyhan Gökbayrak, Rıza Güven Usta, Ruhan Tekcan, Salih Burak Çerezci, Selçukhan Köse, Pelin Coştur Filiz, Selman Gürpınar, Şükrü Topallar, Tamer Ahmet Üçal, Tuğba Kavşut, Turgut Karagöz, Veli Başkurt, Yaşar Kardaş, Zeyyat Şenol, Ayşegül Babacan, Nihal Kupşi, Çağla Gündoğdu, Ahmet Aydın, Berkay Yağcı, Mümin Kozan, Halil Kaya, Ali Gürses, Gültekin Şener

Disiplin Kurulu Asil

Resul Patan, Ahmet Metin, Çimen Çakım, Emine Şimşek, Muhammet Komut, Mustafa Ağı, Recep Akbaba, Gülşah Öztürk, Hasan Güray Kondu

Üst Kurulu Delegeleri

Serdar Kaman, Ufuk Turan, Nusret Acur, Ekrem Korkmaz, Beyler Sevindik, Emin Yılmaz, Ömer İbrahim Toyran, Esra Tolu, Hilal Altınay, Büşra Karademir, Şaban Gencer, Mehmet Baş, İdris Türkten, Ercan Sarıkaya, Harun Demirkaya, Turgut Karagöz, Muhammet Ertürk, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Orhan Çakar, Mükerrem Ocakoğlu, Recai Gönenç