Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta

Olay, 6 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana gelmişti. Şerafettin Küçükyaşar (33), oğlu Veysel Küçükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açılmışlardı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düşmüştü. Çırpınmaya başlayan 5 kişinin yardımına çevredeki balıkçılar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait vapurun kaptanının gelirken 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Küçükyaşar boğularak yaşamlarını yitirmişti. Şerafettin Küçükyaşar'ın oğlu Veysel ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalbi defalarca durmasına rağmen hayata döndürülmüştü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 5 yaşındaki Veysel, şimdi bitkisel hayatta yaşam savaşı vermeye devam ediyor.

"Oğlumun tekrar ayağa kalkacağı günü bekliyorum"

Bir yandan kocasını kaybetmenin acısını yaşayan anne Müjde Küçükyaşar da boğulmaktan son anda kurtarılan oğlunun tekrardan ayağa kalkacağı günü bekliyor. Veysel’in dayısı Selçuk Erdener’in desteği ile oğlunun evdeki zorlu bakımını sürdüren Anne Müjde Küçükyaşar, 8 aydır oğlunun tekrardan ayağa kalkacağı günü beklediğini söyleyerek, oğlunun tedavisi için yardım istedi” dedi.

“Banyolarda olan küveti çıkartıp kayık haline getirmiş”

Eniştesini kaybetmesine, yeğenin de 8 aydır verdiği yaşam savaşına tekneyi kiralayan şahısın ihmalinin sebep olduğunu söyleyen 7 yaşındaki Veysel’in dayısı Selçuk Erdener, “6 Temmuz 2017 Pazar günü eniştem, eniştemin eniştesi ve arkadaşı balık tutmaya niyetlenmişler. Balık tutmak için evde hazırlık yaparken eniştem ve onun eniştesinin çocukları onlarla birlikte gitmek isteyip arkalarından ağlayınca onlar da çocuklarını kıramadılar. Çocukları da yanlarına alma kararı verdiler. İzmit Marina tarafına gidip iskelede balık tutmaktı amaçları. Ama daha sonra tekne kiralamışlar. Tekne dediğime bakmayın, banyolarda olan küveti çıkartıp adam kayık haline getirmiş. Küvetin ortasında su gideri olduğu için bunlar denize açıldığında o giderden birdenbire kayık su alıyor. Bunlar ne olduğunu anlamadan kayık birden batarak alabora oluyor. Kayığın içerisinde 3 yetişkin, 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişiler. 2 baba çocukları ile uğraşırken Emre Kırlangıç, kenarda balık tutan diğer teknelerden yardım istemiş. Bir vatandaş gelerek Hakan Özer’in oğlu Sedat Özer’i çıkartıp, 112’ye ve Sahil Güvenlik’e haber veriyorlar. Emre özer ve Sedat Kırlangıç’ı sahile çıkarttıktan sonra, bunları Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıyorlar. Bunlar çok şükür sağ salim kurtarılıyor” diye konuştu.

“Çocuğuma tam anlamda yardımcı olamadığım için kahroluyorum”

Sahil Güvenlik Polisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin büyük çabaları ile Veysel’in kurtarıldığını ifade eden Selçuk Erdener, “Daha sonra Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri ger dönüyor ve eniştem ve çocuğunu çıkarmak için adeta deniz üzerinde yarış yapıyorlar. Eniştemi alıyorlar, çocuğu fark edemiyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sefer vapuru o sırada oradan geçerken kaptan çocuğu fark ediyor. 2. Kaptan suya atlayarak çocuğu kurtarıp Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ediyor. Sahil Güvelik de kıyaya çıkartıp sağlık görevlilerine teslim ediyor. Ambulansta bir süre müdahale yapıldıktan sonra oğlu ve eniştem İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Çocuğumuzun babası, eniştem Seka Devlet Hastanesindeki yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybediyor. Çocuğumuz Veysel’i de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediyorlar. 4 ay boyunca tedavisi orada sürdü. Birkaç defa kalbi durdu. Oradaki doktorlarımız mücadele ederek orada tekrardan hayata gönderiyorlar. O süreçten bu sürece kadar çocuğumuz bu şekilde bitkisel hayatta. Ben çocuğuma tam anlamda yardımcı olamadığım için kahroluyorum. Yardım edemiyorum çocuğuma. Onu yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hem eşimi kaybettim hem de çocuğum böyle oldu”

Bir yandan eşini kaybetmenin hüznünü diğer yandan ise oğlunun sağlık durumunun vermiş olduğu hüznü yaşadığını söyleyen Anne Müjde Küçükyaşar, “Anne olarak çok kötü bir duygu. Hem eşimi kaybettim hem de çocuğum böyle oldu. Onu gördükçe daha çok kahroluyorum. Bir an önce eski sağlığına kavuşmasını istiyorum. Konuşuyordu, gülüyordu, oynuyordu. Şimdi ama öyle değil. Eşimi de kaybettim. Tek isteğim oğlumun eski sağlığına kavuşması. Ben büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, hepsinden çocuğumun sağlığı için yardım istiyorum. Nerde tedavisi varsa orada tedavi edilsin, başka da bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.