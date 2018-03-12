İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı

İzmit Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda İlkokul, ortaokul ve liseler arası İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca programda İzmit Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Büyükşehir Başkanvekili Zekeriya Özak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Necati Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

İSTİKLAL MARŞI’NI EZBERE OKUMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER

İLKOKULLAR ARASI DERECEYE GİRENLER

Çayırova Güzeltepe Ahmet Yesevi İlkokulu- Cansu Reçber

Körfez General Edip Bayoğlu İlkokulu- Nihan Hafsa Kansız

Derince 15’nci Kolordu İlkokulu- Kardelen Şeker

ORTAOKULLAR ARASI DERECEYE GİRENLER

Darıca İmam Hatip Ortaokulu-Kazım Şen Canel

Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu- Fatih Bilal Bektaş

İzmit Edebali Ortaokulu-Beril Özenbaş

LİSELER ARASI DERECEYE GİRENLER

İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi-Beste Yalpı

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi- Merve Gözütok

Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi- Zehra Aydın