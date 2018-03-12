Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak

Kartepe Belediyesi, geçmiş yıllara ait tarihi eserleri restore ederek kent tarihine yeniden kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan olan ve Rahmiye Mahallesinde bulunan Çuha fabrikasının restorasyon çalışmaları başlıyor. Kartepe El Garden Otel’de düzenlenen toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve davetliler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez gelecek nesillere bu eserleri aktarmayı amaçladıklarını belirterek, “Kartepe Belediyesi olarak Çuha Fabrikası alanında gerçekleştireceğimiz bu projeyi önemsiyoruz ve Sanayi Tarihinin Kalbi Kartepe Çuha Fabrika-yı Humayun sloganı ile bu tarihi değerimizi Kartepe ve Kocaeli halkımızla buluşturuyoruz” dedi.

KOCAELİ’DE YAPILAN İLK FABRİKA

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez restorasyon çalışmaları ve Çuha Fabrikasının tarihi hakkında bilgi vererek, “Sultan Abdülmecid Tanzimat Fermanının hemen ardından 1839’da yayınladığı bir Hatt-ı Hümayûn ile İzmit’te bulunan dink hanenin bir çuha fabrikasına dönüştürülmesini emretmiştir. 1843 yılında yapımına başlanılan Çuha Fabrika-yı Hümayun 1844 yılında faaliyete geçmiştir. Çuha Fabrika-yı Hümayun, Hazineyi Hassa’ya ait olup Tanzimat döneminde girişilen sanayileşme programı çerçevesinde sultan yapısı olarak Kocaeli’de yapılan ilk fabrikadır" ifadelerinde bulundu.

MİLLİ MÜCADELEYE HİZMET ETTİ

Konuşmalarına devam eden Üzülmez, "1844 yılında faaliyete geçen İzmit Çuha Fabrikası, bu dönemde kurulmuş diğer çuha fabrikalarından daha uzun ömürlü olmuş ve 1920 yılına kadar faaliyetlerini sürdürebilmiş, dolayısıyla milli mücadelenin ilk zamanlarında fabrika önemli hizmetler görmüştür. Fabrikanın mimari güzelliği dönemin gazetelerinde yer bulmuş, öyle ki, yurtdışından gelenler fabrika binasını başta saray olarak telakki etmişlerdir. Avrupa inşaat tekniklerindeki en anlamlı yenilikleri ihtiva eden binası ve mevcutlar içerisindeki en iyileri olan makineleri ile fabrika kısa süre içinde Avrupa’nın en iyisine eşdeğer yünlü kumaş üretmeye başlamıştır" şeklinde konuştu.

ŞU ANDA ATIL DURUMDA

Üzülmez , "Birinci dünya savaşı sırasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya gelen fabrika 1920 tarihinde İngilizler tarafından bombalanması ile çıkan yangın sonucunda da kapanmıştır. Günümüzde ise fabrika askeri alan içerisinde atıl bir şekilde kalmaktadır. Gerek Kocaeli’nin sanayi tarihi, gerek şehircilik gerekse mimari özellikleri açısından Kartepe açısından büyük önem arz etmektedir. Belediyemizin amacı geçmiş yıllara ait bu kültürel ve tarihi değerlere sahip yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır" ifadelerinde bulundu.

100 MİLYON LİRALIK PROJE

Proje hakkında bilgiler veren Üzülmez, "Projenin başlama tarihi tahmini olarak 2019 Mart ayı olarak düşünüyoruz. Projeyle ilgili 8 prosedür ve izinler var. İzinlerde sorun çıkmazsa tahmini bitirme süresi 3 yıl fakat bu konuda kesin bir bilgi veremeyiz. Proje tamamlandığında 23 bin 700 metrekarelik tarihi bir alan tekrar restore edilerek nasıl değerlendireleceği noktasında bir görüş belirteceğiz. Müze olabilir, okullar için eğitim anlamında kullanabilir. Sadece projenin maliyeti 2 milyon lirayı geçiyor. Proje tamamlandığında maliyet 83 milyon 500 bin liralık maliyeti var. Ekstra çıkacak olan masraflarla 100 milyon liralık projeyi dünya turizmine kazandıracağımız için mutluluk duyuyorum" dedi.

KARTEPE'YE 1 MİLYON TURİST GELECEK

Üzülmez, "2017'de Kocaeli'ye gelen turistlerin %55'i Kartepe'ye gelmiş. Kocaeli'ye 580 bin turist gelmiş. bunun 300 bini Kartepe'ye gelmiş. Tabi ki bu sayı hem Kartepe hem Kocaeli için yeterli değil. Kartepe Belediye'sinin projeleriyle birlikte en az 1 milyon turistin Kartepe'ye geleceğini ve bunun uçuk bir fikir olmadığını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

TARİHİ ANLAMDA YARARLANMAK İSTİYORUZ

Proje bittiğinde bu projeden nasıl yararlanılmasını istiyorsunuz sorusu üzerine Üzülmez, "Tarihi bir proje olduğu için tarihi anlamda bir şekilde yararlanmalı diye düşünüyorum. Fakat bir buna bir isim koyarsak onun etrafında dolaşırız. Biz projeyi yapalım da proje yapıldıktan sonra kent kamuoyu ile görüşerek karar veririz. Fakat şunu da belirtmek isterim ki heba edilecek bir şekilde bu projeyi sınıflandırmayacağız" dedi.

2018-2019 KIŞINDA KARTEPE'YE TELEFRİKLE ÇIKILACAK

Yine kendisine sorulan Kartepe'ye telefrik projesi üzerine Üzülmez, "Telefrik projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2018'in sonunda demiştik. Fakat 1-2 ayda sarkabilir. Ama dediğimiz gibi 2018-2019 kışında telefrikle Kartepe'ye çıkılacak" dedi. Ahmet HAZER