Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!

Yine Çerçili Köyü’nden Çerçili City takımını 3-1 mağlup eden Çerçilispor zirvenin sahibi oldu.

OR-AR’DA MÜTHİŞ FİNAL

Başkanlığını Nurullah Özer’in yaptığı Genç Kandıralılar Derneği, geleneksel olarak Halı Saha Ligi organize ediyor. Kandıra ilçesindeki köyler arası dayanışmayı sağlamak ve yöresel ürünlerini tanıtmak amacı ile düzenlenen organizasyon bu yıl da şehrin en iyi çim halı tesislerinden birisi olan Plaj-Yolu’ndaki Or-Ar Çim Halı Tesisleri’nde düzenlendi. Normal sezonda lider olan Çerçilispor, Play-Off maçları sonucu finale çıkan aynı köyden Çerçili City takımı finale kaldı.

KADER ADAMI SONER EFE

Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Çerçilispor Musa’nın golü ile devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda oyna Emre Muzaç’ın yerine giren Emre Yıldız attığı şık golle beraberliği sağladı. Daha iyi pas yapan ve Serdar Özdil’in yıldızlaştığı maçta oyuna Musa’nın yerine giren Soner Efe Çerçilispor’da maçın kader adamı oldu. Soner kalan 10 dakikada attığı 2 golle skoru 3-1’e getirdi. Çerçili City’de Ender’in gayretleri farkı indirmeye yetmezken, Çerçilispor kalecisi Selman Kocatürk çok başarılıydı.

KUPAYI ERGÜL FİDAN TAKDİM ETTİ

Ali Kurt’un başarı ile yönettiği final maçını 3-1 kazanan Çerçilispor geçen yıl final oynadığı turnuvada bu kez şampiyonluğu elde etti. Çerçilispor’a kupasını FDN Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ergül Fidan’ın elinden aldı. İkinci olan Çerçili City’e ise ödüllerini Kocaeli Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı ve Çerçili Köyü Muhtarı Mustafa Satılmış takdim etti. Öte yandan turnuvanın enleri de final gününde ödüllendirildi. Erdem ÖVÜÇ

FİNAL MAÇI

ÇERÇİLİSPOR: 3ÇERÇİLİ CITY: 1

SAHA: Or-Ar

HAKEM: Ali Kurt***

ÇERÇİLİSPOR: Selman Kocatürk****, Mustafa Sever***, Yasin***, Oğuzhan***, Musa*** (Soner Efe***), Serdar***, Taygun*** (Hüsamettin***)

ÇERÇİLİ CITY: Sinan***, Ender***, Osman***, Yakup**, Emre Muzaç** (Emre Yıldız***), Burak Kol***, Volkan**

GOLLER: Dk. 5 Musa, Dk. 47 ve 56 Soner Efe (Çerçilispor), Dk. 36 Emre Yıldız (Çerçili City)

TURNUVANIN ENLERİ

En Centilmen Takım – Akçaova

En Centilmen Oyuncu – Ufuk Balkan (Hediyeli)

En İyi Taraftar –Salif Efe

Gol Kralı –Burak Çakar (Çakırcaali)