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Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı

Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden emekli Mehmet Beşir-Remziye Cicigün çiftinin yakışıklı oğulları Hakan Cicigün ile merhum Mustafa-Ayşe Kayapınar çiftinin güzeller güzeli kızları Kübra Kayapınar ailesi arasında gerçekleşen nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attı. 32 yaşındaki çevre mühendisi Hakan Cicigün ile 29 yaşındaki çevre mühendisi Kübra Kayapınar'ın nişan yüzüklerini aile büyüğü Halef Cücü taktı Birbirlerine çok yakışan genç çiftin nikah töreni ise 9 Eylül 2018 tarihindeTürköz Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. Ahmet HAZER

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