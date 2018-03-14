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Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!

Kaza, dün sabah saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 10. kilometresinde bulunan kaçış rampaları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Tütünçiftlik Yeni Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Yavuz Güç (51) idaresindeki 34 GV8106 plakalı tahta yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yaklaşık yüz metre süründükten sonra kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR, sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan TIR sürücüsü Yavuz Güç’ün yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

KÖRFEZ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Bu sırada yol kenarına konulan sürücüye ait ayakkabılar görenleri hüzünlendirdi. Sürücü Yavuz Güç’ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Güç'ün Körfez Belediyesi'nde 10 yıl çalıştığı ve Körfez Ülkü Ocakları'nda 2. başkanlık yaptığı öğrenilirken cenazesi ise Körfez'de toprağa verilecek. Öte yandan ise ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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