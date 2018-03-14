Badminton’un parlayan yıldızları

İki gün süren Badminton mücadelesine erkeklerde 5 ve kızlarda 7 okul katıldı. Kız ve erkeklerde birinci olan takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek…

YILDIZ BADMİNTON MAÇLARI İKİ GÜN SÜRDÜ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldızlar Badminton İl Birinciliği, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçlarla son buldu. İki gün süren Badminton İl Birinciliği’ne erkeklerde Derince Dumlupınar Ortaokulu, Derince Pirireis Ortaokulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, İzmit 29 Ekim Ortaokulu ve Kartepe Balaban Ortaokulu mücadele etti. Kızlarda ise Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Derince Dumlupınar Ortaokulu, Başiskele Özel Bilgili Ortaokulu, Yarımca Ortaokulu, Darıca Özel İlim Ortaokulu, Başiskele Özel Nadide Ortaokulu Kartepe Balaban Ortaokulu birincilik için kapıştı.

12 OKULDAN 60 SPORCU KATILDI

Her okulda beş sporcu toplam 60 sporcu iki gün boyunca maçları kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Okullar Arası Yıldızlar Badminton İl Birinciliğinde sporcular bir tek, iki tek, üç tek. Bir çift ve iki çift toplam beş maç yaptılar. Beş set üzerinden oynanan maçlar sonunda üç seti kazanan takımlar puan almayı başardı. Her sette sporcular 21 sayı kazandı. İki gün süren Okullar Arası Yıldızlar Badminton İl Birinciliği final maçlarında Ömer Baran Ergenç Başhakem ve, Ülkü Gür, Dilek Dumanoğlu, Filiz Yalnızca, Yavuz Doğan, Hilal Akçay, Zeynep Öksüz ve Suzan Vural hakem olarak görev yaptılar. Badminton maçında Derince Pirireis Ortaokulu’ndan Ensar yorgun dengesini kaybedip yere düşerken hakem ve beden eğitim öğretmenleri saha içinde ilk tedavisi yaptı. Ahmet AKAY