Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl farklı bir etkinliğe imza atan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, bu yıl da Kandıra’nın Bağırganlı ve Tarakçı Kışla köylerinden toplam 45 kadını İstanbul’a götürdü. İçlerinde hayatlarında ilk kez İstanbul’a giden kadınların da olduğu gezi oldukça keyifli geçti.

İLK DURAK PANORAMA MÜZESİ

Sabahın erken saatlerinde İstanbul için yola çıkan Başkan Sevim Deren ve Kandıralı kadınların ilk durağı; İstanbul’un fethinin üç boyutlu tasvirinin yapıldığı Panorama 1453 Müzesi oldu. Müzeyi çok beğenen kadınlar duygusal anlar yaşadı. Kadınlar, Başkan Deren’e kendilerine böyle bir imkan sundukları için teşekkür etti.

HARBİYE ASKERİ MÜZESİ GEZİLDİ

Kandıralı kadınlar öğle yemeğini CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın sponsorluğundaCankurtaran Öğretmenevi’nde yedi. Keyifle ve afiyetle yenen yemeğin üzerine çaylar içilerek sohbet edildi. Kandıralı ekibin yemekten sonraki durağı Harbiye Askeri Müzesi oldu. Rehber eşliğinde müzeyi gezen Kandıralılar, Atatürk’ün okul sırasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

SÜRPRİZ BOĞAZ TURU

Kandıralılar, Askeri Müzede Mehteran takımının canlı performansını izleyerek ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ Marşı’na da eşlik etti. Buradan gurur ve mutlulukla ayrılan ekibe Başkan Deren’in bir sürprizi daha vardı. Tekneyle boğaz turu yapılacağını duyan Kandıralı kadınların sevinci görülmeye değerdi. Yaklaşık bir saat boyunca tekne gezintisi yapan kadınların çoğu hayatlarında ilk kez böyle bir duyguyu tattı.

GÜNÜN SONUNDAEMEL SAYIN KONSERİ

Kandıralı kadınlara günün sonunda en büyük sürpriz ise Emel Sayın konseri oldu. Cemal Reşit Bey Salonun’daki konserde Emel Sayın, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi. Emel Sayın’ı yakından görme şansı yakalayan kadınlar, gezi için Başkan Sevim Deren’e bol bol teşekkür etti. Başkan Deren, “Yüzünüzdeki mutluluk her şeye değer. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Tekrar Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.