Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez

İzmit Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Kınalı Asker Parkı’nda gerçekleştirilen anma töreni kapsamında sahnelenen Çanakkale konulu tiyatral gösterilerde, cepheye mermi taşıyan nineler, siperlerde askerin mektup okuması, ekmek yemesi, siperlerde mevzi alan askerler, komutanın harita üzerinden savaş takibi, yaralanan düşman askerine Türk askerinin merhameti, Seyit Onbaşı’nın kahramanlığının görüntüsü yer aldı. Ayrıca etkinlikte katılımcılara buğday aşı çorbası ve somun ekmeği ikramedildi. Törene İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıraAKP İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlaya programın açılış konuşmasını yapanÇanakkale Zaferi şehitlerinden birinin oğlu olan Mehmet Kılıçarslan, “Böyle bir günde burada olduğunuz için teşekkür ederim. Şehit olan kardeşlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizi unutmamalıyız ve onlar için dualar etmeliyiz. Çanakkale geçilmez. O günün askeri oruçluydu. Askerler komutanlar kucaklaştılar bayramlaştılar. 57’nci Alay Komutanı olmak üzere hepsi şehit oldu. Allah ruhlarını şad etsin” dedi.

CAN VERİR, ÖZGÜRLÜK VERMEYİZ

Kılıçarslan’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Türk milleti binlerce yıldır var olan bir millet. Gençlerin, köklü bir milletin torunu olduğumuzu unutmaması gerekiyor. Biz Osmanlı torunuyuz. Osmanlı Devleti olarak savaşa katıldık ve Çanakkale’de o haçlı birliği yine sahnedeydi. Dönemin en güçlü silahlarıyla yorulmuş Osmanlı’nın üstüne çullandılar. Ama şunu bilmiyorlardı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez. Türk milleti can verir, bayrağını yere eğdirmez. Bizleri köklerinden koparmaya çalışanları görün, bilin. Çünkü o köklerden gelen Türk milletinin gücü köklerden gelir” diye konuştu.

ÇANAKKALE’DE DÜNYA’YA DERS VERİLDİ

Bizleri köklerinden koparmaya çalışanları görün, bilin. Çünkü o köklerden gelen Türk milletinin gücü köklerden gelir diyen Doğan, Türkiye Cumhuriyeti bizim son devletimizdir. Çanakkale’de Dünya’ya ders verilmiştir. Çanakkale’de nasıl mertçe savaşılır, düşmana bile bir insan olduğu için nasıl insanlık dersi verilir onu da gösterdik. Adam gibi savaşırız insanlığımızdan ödün vermeden. Topu vurdukça sineler onu top bile sindiremez. Ne toplar getirdiler, Çanakkale’yi geçemediler. Bugün Afrin’de de yeni bir destan yazılıyor Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun, Afrin zaferimiz şimdiden kutlu olsun” şeklinde konuştu. Selin BECER