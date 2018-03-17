Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu

Arka Plan Fotoğraf Derneği ile Hürriyet Gazetesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Arka Plandaki Adana 1. Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Toplamda 951 fotoğrafın katıldığı yarışmada 84 fotoğraf teknik ve diğer şartları yerine getirmediği için ilk turda elendi. S.Haluk Uygur, Sinan Tanyıldız, Burak Durhasan, Sezgin Güvel, A.Niyazi Sertkalaycı ve Murat Günaydın ’dan oluşan jüri değerlendirmeyi 5 oturumla yaptı. Son tura kalan 13 fotoğraf içerisinden ilk 10’un ödüle gittiği yarışmada, Jüri Özel Ödülüne layık görülen fotoğraf, seçim sonrasında yapılan teknik incelemede fotoğrafın Adana’da çekilmiş olma ispatını yerine getiremediği için diskalifiye oldu.

KOCAELİ'DEN AHMET TURAN KURAL

Arka Plandaki Adana 1. Fotoğraf Yarışması sonuçlarına göre birincilik ile birlikte 2 bin 500 TL para ödülünün sahibi Gaziantep’ten Ahmet Küçükaydın oldu. İkinciliği ise Adana’dan Çiğdem Bakır alarak bin 500 TL para ödülünün sahibi olurken, üçüncü olan Muğla’dan Ahmet Çağlar bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu. 500 TL’lık mansiyon ödüllerinin sahibi ise Adana’dan Tuna Doğru ve Pelin Emrahoğlu ile Aydın’dan Hakan Yaralı olurken 250 TL’lik ödülü olan Hürriyet Gazetesi özel ödülünü Kocaeli’nden Ahmet Turan Kural, Arka Plan Özel Ödülü’nü ise Gaziantep’ten Ahmet Küçükaydın aldı. Sponsor özel ödülü olan LPG Sistemi hediyesini ise Adana’dan Ercüment Ersoy aldı. Yarışmada ayrıca 74 fotoğraf sergileme ödülü aldı.

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Yarışma sonrasında açıklama yapan Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı ve jüri üyesi A.Niyazi Sertkalaycı yarışmanın gerçek amacınca ulaştığını belirterek, bundan sonraki süreçte Adana arşivi oluşturup gelecek nesillere Adana’daki değişim sürecini anlatabilecek, çeşitli hikayeleri oluşturacak bir kültür envanteri bırakacaklarını söyledi. Yarışmanın sergi ve ödül töreni 6. Uluslararası Portakala Çiçeği etkinlikleri kapsamında 6 Nisan Cuma günü Başkent Hastanesi Kışla Yerleşkesinde bulunan sergi ve kongre salonunda yapılacak.

9.

ARKA PLAN ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ GAZİANTEP'TEN AHMET KÜÇÜKAYDIN ALDI.