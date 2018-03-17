Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları

Çanakkale Zaferi'ne ilişkinGenelkurmay Başkanlığı arşivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyenMehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğraflarla belgeleri Anadolu Ajansı ile paylaştı. Fotoğraflarda, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklerken nöbet tutarken top bataryalarıyla atış yaparken görüntüleri yer alıyor. Cephe hattında gönüllü olarak bombacılık yapan küçük bir çocuğa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiği bağımsızlık mücadelesinin ispatı olarak fotoğraflar arasında yer alıyor. Albümdeki diğer dikkat çekici fotoğraflar arasında yemek dağıtımı sırasında sıraya girerek kazanlardan yemeklerini alan askerlerle kendi arasında eğlence yapan bir birlik de yer alıyor. Arşivde, itilaf donanmasına ait Bouvet zırhlısını batıran top ve topçular ile Yaralı Hastanesi'ne kaldırılan bir askere yapılan müdahalenin yanı sıra siperdeki İngiliz ve Anzak birliklerinin fotoğrafları da bulunuyor.

19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in emri

Paylaşılan belgeler arasında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 19. Tümen Komutanı olarak görev yaptığı sıradaki "tümen emri" de yer alıyor. Tümen emrinde Yarbay Mustafa Kemal, 10 günden beri yapılan muharebelerle düşmanın ancak kendi donanması korumasında sahilde dar bir mevkide taaruz etmeye mecbur bırakıldığını belirtiyor. Askerlerin gösterdiği yiğitliği "şanlı bir namus örneği" olarak nitelendiren Mustafa Kemal, hatların tahkimatının artırılması, düşman cephesindeki önemli noktalara karşı yaklaşma hatlarının inşa edilerek yaklaşılması emrini veriyor. Mustafa Kemal, tümen emrinde, "Karşımızdaki düşmanı tamamen yok etmekten ibaret olan görevimizi yerine getirmek için sahip olduğumuz kuvvetlerden başka kuvvet istemek, Kirte bölgesinde ve vatanın diğer sınırlarında meydana gelen muharebeleri hatırlamamaktan ileri gelebilir. Benimle beraber burada savaşan tüm askerler kesinlikle bilmelidir ki sorumluluğumuza bırakılan vatan ve namus görevini tamamen yerine getirmek için bir adım bile geri gitmek yoktur. Bu sırada uyku ve istirahat aramanın ve bu istirahatten yalnız bizim değil bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebebiyet verebileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı düşüncede olduklarına, düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk belirtisi göstermeyeceklerine şüphe yoktur." ifadelerini kullanıyor.