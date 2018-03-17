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'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor

Bugüne dek hataya geçirdiği konut projeleriyle, inşaat sektöründe adı kalite ve güven ile birlikte anılan Kain İnşaat, son projesi My Life Kartepe’yi, Kartepe’nin parlayan yıldızı Köseköy’de hayata geçiriyor. Villam 1 sitesi ile Marmara Koleji’nin karşısındaki 15 dönümlük alanda, 4 blok halinde yükselecek olan My Life Kartepe, 19 Mart Pazartesi günü saat 17.30’da, projenin satış ofisinde gerçekleşecek şık bir kokteyl ile tanıtılacak.

23 FARKLI DAİRE

Kain İnşaat, Umuttepe yolu üzerinde 4 etap halinde inşa ettiği My Hill siteleri ile Yuvacık bölgesine değer katan May City, Manar Yuvacık ve Manar Terrace projelerinin ardından bu kez Kartepe’nin popüler yerleşim alanı Köseköy’de yepyeni bir yaşam alanı yaratmaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen yeni projesi My Life Kartepe, 4,5 katlı 4 blokta, her ihtiyaca cevap verecek nitelikteki 23 farklı kat tipinden oluşuyor.

HER YERE ÇOK YAKIN

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde projelendirilen My Life Kartepe’de 176 daire bulunuyor. 87 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen dairelerin 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktığı proje, hem kent merkezine hem de Kartepe’nin muhteşem doğasına olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ne 4, şehir merkezine 7, Maşukiye’ye 14 kilometre mesafede yer alan My Life Kartepe; otogar ve otoban bağlantı yoluna, eğitim kurumlarına, AVM’lere de çok yakın.

6 DÖNÜM YEŞİL ALAN

Proje, sosyal donatılarıyla da göz dolduruyor. Yüzme havuzundan fitness salonuna, restoran ve kafeden açık ve kapalı çocuk oyun alanlarına, yürüyüş ve koşu parkurlarından otopark ve güvenliğe kadar her ayrıntının düşünüldüğü projede, site alanının 6 dönümlük bölümü de yeşil alan olarak bırakılmış. Kain İnşaat güvencesiyle hayata geçen proje hakkında ayrıntılı bilgi almak herkes, My Life Kartepe’nin tanıtım kokteyline davetli.

İLETİŞİM

Adres: Köseköy Dumlupınar Mah. Şehit Turgut Çiçek Cad. Hemşire Sok. Kartepe/Kocaeli

Tel: (0534) 892 10 14

info@kaininsaat.com.tr

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