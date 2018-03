My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım

Kain İnşaat, bulunduğu bölgeye değer katan, şık, modern ve kaliteli yaşam alanları yaratmaya devam ediyor. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle konut sektöründeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştıran Kain İnşaat, Köseköy’de Villam 1 sitesi ve Marmara Koleji’nin karşısında yapımına başladığı yeni projesi My Life Kartepe’yi şık bir kokteyl ile tanıttı. ‘Kartepe’nin yıldızı Köseköy’de parlıyor’ sloganıyla start alan proje, tanıtım kokteyline katılan davetlilerden tam not aldı. Kain İnşaat’ın ortakları Cem Karaduman ve Mehmet İncir’in kusursuz ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyl, proje ofisinde organize edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cem Karaduman “Bölgeye değer katacak, her ihtiyaca cevap verecek nitelikte, modern ve kaliteli bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

199 bin liradan başlayan fiyatlarla

2019 yılının aralık ayında tamamlanacak olan proje, Villam 1 sitesi ile Marmara Koleji’nin karşısındaki 15 dönümlük alanda hayata geçecek. 4,5 katlı 4 blok halinde yükselecek olan My Life Kartepe, her ihtiyaca cevap verecek nitelikteki 23 farklı daire tipinden oluşuyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde projelendirilen My Life Kartepe’de 176 daire bulunuyor. 87 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen dairelerin 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktığı proje, hem kent merkezine hem de Kartepe’nin muhteşem doğasına olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.

6 dönüm yeşil alan

Yahya Kaptan Mahallesi’ne 4, şehir merkezine 7, Maşukiye’ye 14 kilometre mesafede yer alan My Life Kartepe; otogar ve otoban bağlantı yoluna, eğitim kurumlarına, AVM’lere de çok yakın. Proje, sosyal donatılarıyla da göz dolduruyor. Yüzme havuzundan fitness salonuna, restoran ve kafeden açık ve kapalı çocuk oyun alanlarına, yürüyüş ve koşu parkurlarından otopark ve güvenliğe kadar her ayrıntının düşünüldüğü projede, site alanının 6 dönümlük bölümün de ise yeşil alan olacak.

İLETİŞİM

Adres: Köseköy Dumlupınar Mah. Şehit Turgut Çiçek Cad. Hemşire Sok. Kartepe/Kocaeli

Tel: (0534) 892 10 14

info@kaininsaat.com.tr