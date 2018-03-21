Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum

Ziyarette seçim ittifakı ve mühürsüz oy pusulaları hakkında konuşan Hürriyet, isminin İzmit Belediye başkanlığı için geçmesini istemediğini söyleyerek hedeflerinin daha büyük olduğunu belirtti.

BU MİLLETVEKİLLİĞİ HIRSIZLIĞIDIR

Ziyarette ittifak pusulaları ile ilgili konuşan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Pusulanın ölçüsünü bile kazan kazan üstüne kurup, algı yönetmeye çalışıyorlar. Başka ülkelerin ittifak pusulası ise çok daha farklı. Seçimlerin sağlıklı yapılması, adaletli yapılması noktasında biz kendimizi evrensel kurallar ile nasıl anlatacağız? Her fırsatta Müslümanlıktan dem vuruyoruz ya, şimdi yeni sistemde ittifak yapan parti almadığı oydan vekil çıkartıyor. Diğer partilerin suçu günahı ne? O yüzden bu milletvekilliği hırsızlığı, sandalye hırsızlığıdır. Sırf ittifak yaptığı partinin oy oranı yüksek olduğu için barajı geçemediği halde vekil çıkartıyor, meclise giriyor. Hanı kul hakkı, hani milli irade? Bu milli irade hırsızlığıdır” dedi.

SİZDENİM DEMEK İÇİN VALİLER BIYIK BIRAKIYOR

Konuşmasının devamında sandık ile gelen AKP, demokrasinin her türlü nimetinden palazlanıp sandıkla gitmek istemediğinin göstergesidir diyen Hürriyet, “Mesela İYİ Parti %9.9 aldı baraja takıldığı için meclise giremeyecek. Ama MHP % 2 aldı AKP’nin kuyruğuna takıldığı için barajı geçip meclise girecek. Hak, hukuk bunun neresinde? Bir oy iki sayılacak. Artık millet kutuplaşacak ve daha çok kavga edecek. Bugün valilere baktığında birçok ilde AKP’nin il başkanından daha iyi çalışıyor. Artık kendi pozisyonunu göstermek adına, ben sizdenim demek adına bıyık bırakan valilerimiz var. Sandık başkanları artık kamu görevlisi olacak. Kamu görevlisine baktığımız zaman AKP’ye aidiyet sorgulanıyor. Mülakatlarda Cumhurbaşkanının torunlarının ismi soruluyor. O partili olmasa bile baskı var” diye konuştu.

BU NAMUSSUZLUĞUN ÖNÜNÜ AÇACAK

Mühürsüz oy pusulalarının şaibeler yaratacağını dile getiren Hürriyet, “Normalde devlet olarak 55 bin seçmen varsa bunun iki katı oy pusulası bastırıyoruz. Seçim günü sabah sandık kurulu karar veriyor diyor ki biz pusulanın sağ üst köşesine mühür basacağız. Her kurul kendi karar veriyor. Bunun nedeni bu pusula o sandık için getirildi ve o sandıkta kullanıldığını kanıtlar. Ama şimdi buna artık gerek yok diyorlar. Peki ben bu pusulanın dışarıdan getirilip getirilmediğine, fazla basılan pusulanın çalınıp çalınmadığına nasıl emin olacağım? Bu ülkede sorular çalındı, çöplerden oy pusulaları toplamadık mı? Bu namussuzluğun önünü açacak. Mühürsüz yumurta bile suç, mühürsüz pusulanın yumurta kadar değeri yok mu?” şeklinde konuştu.

BU HIRSIZLARI YENECEĞİZ

Seçimin sonucu önceden bellidir demek adına değil daha çok oylara sahip çıkmak adına vatandaşa bunları anlatıyoruz diyen Hürriyet, “Biz bu seçime gireceğiz ve bu hırsızları yeneceğiz. İttifak konusundan ziyade bizler parti olarak diğer partilerle seçim güvenliği için nasıl önlem alabilirizi konuştuk. Bizi de ittifaka zorlayıp kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Bizi ittifaka itmek onların lehine görünüyor. Çünkü onlar HDP faktörünü hesaplıyor. HDP’yi PKK ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ise FETÖ ile bağlandırıyorlar. Biz elimizden geldiğinde anlatacağız, bu hırsızlığa paye vermeyeceğiz. Hiçbir kötülük sonsuza kadar yaşamaz. Her dezavantaja rağmen mücadele etmek lazım. İğneyle kuyu kazıyoruz ama vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKARSINIZ BAKAN OLURUM

Konuşmasının devamında İzmit Belediye Başkan adaylığını kesin bir dille istemediğini ve hedeflerinin daha büyük olduğunun altını çizen Hürriyet, “Bir anda her şey değişir iktidar oluruz, bakarsınız bakan olurum. Önce anketler yapılacak adaylar ondan sonra belirlenecek. Genel Başkanın benimle ilgili güzel düşüncelerinin olduğunu duydum. Ne ile ilgili olduğunu ben de bilmiyorum ama genel başkanımız halkta karşılığımın olduğunu biliyor. Biz CHP olarak elimizdekini çabuk tüketiyoruz, yeni insanları yetiştiremiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne herkes imkansız gibi yaklaşıyor, evet çok zor almamız ama imkansız değil. İyi enerji ile çalışılırsak neden olmasın?” dedi.

GEBZE’DE BAMBAŞKA TABLO ÇIKABİLİR

Oy verme eyleminde Recep Tayyip Erdoğan faktörünün olduğunu söyleyen CHP’li Hürriyet, “Yerel anlamda Kocaeli’nin yönetim anlayışına baktığımızda sabrı taşmış bir seçmen var. Seçmen sessiz, bekliyor ama sandıkta ders verebilir. Erdoğan'a aşık bir kitle var farkındayım o yüzden zor diyorum ama yerelde farklı olabilir. Özellikle Gebze’de çok çalıştığım için orası beni umutlandırıyor. Gebze’de bambaşka bir tablo çıkabilir. AKP, piyasada konuşturmak istediği şeyleri, bitirmeye dayalı bizim üzerimizden salıyor. Lafı bize salıyor biz de hataya düşüp konuşuyoruz ondan dolayı yerelde tedirginim” şeklinde konuştu.

BAŞARISIZ OLURSAK FATURASI 3 VEKİLE ÇIKACAK

Özellikle ben vekilliği yeniden istiyorsam yerelde en azından bir belediye de olsa aldırmam lazım yoksa vekilliği unutayım diyen Hürriyet, “En az bir belediyeyi alamazsak ne kadar iyi vekillik yaparsak yapalım faturası bana kesilecek, buradaki 3 vekile çıkacak, örgütlere çıkacak. Başarısızlık faturası bize kesilecek. Aday olmasam bile bir şekilde kazanmamız lazım. Ben Ankara’da büyümek istiyorum. Adayları erken belirleyeceğiz ama tüzük bizi biraz engelledi. Tüzük bitmeden aday belirleme yöntemlerini belirleyemeyiz” açıklamalarında bulundu. Selin BECER