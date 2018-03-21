İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı

Kent ticareti ve turizmine hareketlilik kazandırması beklenen 4’üncü Doğu Marmara İdeal Evlilik ve Konut Fuarı(İDEV), görkemli bir törenle kapılarını açtı. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. ve Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) işbirliğiyle 21-25 Mart tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak fuarın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış törenine TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Hüseyin Aksoy, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, İş Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Katılımın geçen seneye oranla artması beklenen fuara çok sayıda ticaret ve esnaf odası temsilcileri de fuara ilgi gösterdi.

KOCAELİ’DE MAYA TUTTU

Fuarın açılış konuşmasını yapa TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Yaklaşık 12 yıldır yanında bulunmaktan gurur duyduğum Sayın Hisarcıklıoğlu önünde konuşmak heyecan verici. Bugün Kocaeli’de maya tuttu. Dedik ki Kocaeli’yi sanayiinin başkenti olması yanında fuarlarında başkenti olması yönünde yola çıktık ve ciddi çalışmalar yaptık. Aynı zamanda önümüzdeki aylarda açacağımız farklı alanlardan fuarlarla birlikte toplam 6 fuarla birlikte bu güç birliğine adım atıyoruz.

VERİMLİ NETİCELER ALDIK

Bugün açılışını yapacağımız fuarda evlenen ve evli olanların ihtiyaç duyduğu ürünler burada sergilenecek ve Doğu Marmara Bölgemize renk katacak ve sosyal hayatına canlılık verecek bir fuarı kente kazandırdık” ifadelerini kullandı. Ardından konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Odalar olarak ilimizde birlikte hareketten verimli neticeler aldık. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında bu fuara katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin ilimize katkılar sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

GERÇEK ANLAMDA İHTİSAS FUARIMIZ

Ardından konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ”Şehrimize ve ülkemize değer katmak için yola çıkarak birbirinden değerli projeler yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızın yanı sıra gerçek anlamda ihtisas fuarımız olan İDEV’i şehre mal etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu fuardan ileride 3, 4 tane fuar çıkaracağımıza inanıyorum. Fuarımıza katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum ve fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözlerini kullandı.

KOCAELİ’NİN ŞANSI ODALARIN ÇALIŞMASIDIR

Ardından konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin üretim üssü Kocaeli’de sizinle olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Kocaeli’de iş dünyası faaliyetlerinde destek olan protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. 81 ili yılda en az bir kez ziyaret ediyorum. Belediye başkanlarının en önemli görevi şehirlere sanayi ve ticaret anlamında katkı sağlamaktır ve bu durum Kocaeli’de gerçekleşmektedir. Kocaeli’nin bir şansıda sanayi ve ticaret odalarının başkanları ve meclislerinin var güçleriyle çalışmasıdır” dedi.

EVLİLİK 30 MİLYARLIK BİR PAZAR

Sözlerini sürdüren Hisarcıklıoğlu, “Buna bizzat Ankara’da şahit oluyorum. Bu fuar 4’üncü kez düzenlenecek bir fuar. Bu fuarı iki önemli sebeple önemsiyorum. Çünkü bu fuarın sonunda hayırlı bir iş var. Evlilik diyip es geçmeyelim. Bu kurum 30 milyarlık bir pazardır. Bu açıdan bizde TOBB olarak fuarcılığın büyümesini önemsiyoruz ve katkı veriyoruz. Türkiyede yılda 22 milyon kişi fuarları ziyaret etmektedir. Bunun dışında yurt dışından 600 bin kişi bu fuarları ziyaret etmek için geliyor. Kocaeli’de yılda 6 tane fuar düzenliyoruz” diye konuştu.

HERŞEYDEN ÖNCE HUZUR OLMALI

Sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Fuarcılık şehirlerde önemsenmesi gereken bir iş ve bizde gönülden destekliyoruz. Burası sizlerin hizmetindedir. Halkımızı, iş adamımızı, esnafımızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. E parayı da seviyoruz. Evimizi ve eşlerimizi seviyoruz. Mutluluğumuzu taçlandıran evlerimizi en güzel şekilde düzenleyeceğiz. Her şeyden önce evlerimizin içinde huzur olması lazım” sözlerini kullandı.

KENT EKONOMİSİNE CANLILIK KATACAK

Son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Fuarlarımızın üretici ve tüketiciyi buluşturan organizasyonlardır. Özellikle fuarların organizasyonuna ev sahipliği yapan kentlerde ekonomik hareketlilik sağlayan bir fuarın açılışında bulunuyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde başta Kocaeli Ticaret Odamız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür eiyorum. Kentimizin ekonomisine canlılık katmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. Selin BECER