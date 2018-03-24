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Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi

Başiskele İlçesinde bulunan Wellborn Eniyi.Best 2017 değerlendirmesinde Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi. Toplam Kalite Yönetimi alanında üniversitelerde ders veren, bu konuda uzman insanlar tarafından, Ankara merkezli oluşturulmuş bir sivil inisiyatif olan Eniyi.BEST tarafından yapılan değerlendirme sonrası ödüle layık görülen Wellborn, aldığı derecenin anlatıldığı şilti duvarına asttı. İş adamı Haluk Ulusoy’un sahibi olduğu Wellborn Otel, gelen öneriler ışığında Eniyi.Best tarafından gözlem altına alınmış ve yıl içerisinde müşteri kılığında denetlenmişti. Bu denetlemelerden de tam not alan otel, 2017 yılının en iyisi seçildi.

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