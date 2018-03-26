CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü

CHP İzmit İlçe Örgütü sabah Büyükşehir Belediye binası önünde mehteran takımı tarafından İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilecek okunmasını protesto etmek için toplandı. İzmit İlçe örgütünde bir araya gelen CHP’liler Büyükşehir Belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyesi olayın ardından mehteran takımına soruşturma başlatmıştı. Büyükşehir Belediye binası önünde ise hem polis ekipleri hem de, zabıta ve özel güvenlikçiler güvenlik önlemi aldı. Gerçekleştirilen protesto eylemine İl Başkanı Cengiz Sarıbay da destek verirken, ilçe başkanları ve çok sayıda partili de katılım gösterdi.

İSTİKLAL MARŞI BUDUR

Biz sorun çıkartmaya gelmedik diyen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Çıkmış olan bir sorunu düzeltmeye geldik. Ben isterdim ki belediye başkanı bizi ağırlasın İstiklal Marşı’nı beraber söyleyeyim. Biz bunu ecdadımızın kanıyla öğrendik. Dizi tutmayan ananın ayağa kalkmasıyla öğrendik. O yüzden hiç kimse ay yıldızlı bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı farklı bir noktaya getirmeye çalışmasın. İstiklal Marşı budur ve böyle söylenir” dedi.

GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIM

Açıklamasının devamın Küçükkaya, “Sakın orada çalışan 50 60 garibanın üstüne bunu yıkmayın. O bando takımından biri zarar görürse gök kubbeyi başınıza yıkarım. Bu parça bir talimatla çalınmıştır. Haberim yoktu demeyin sakın. Önce Kocaeli daha sonradan Türk halkından özür dilenmelidir” şeklinde konuştu.

İSTİKLAL MARŞI ORTAK DEĞERDİR

Daha sonra konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İstiklal Marşımız ortak değerimiz. Sözlerinin değiştirilmesi kabul edilemezse bestesinin değiştirilmeye çalışılması kabul edilemez. Emir tepeden gelmekte. Bunu Cumhurbaşkanı diyor. Her şeye limon oluyor. Her şeye karışıyor. Bu konularda ortak değerlerimize daha duyarlı ve saygılı olması gerekiyor” dedi. Selin BECER