‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı

44’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Kocaeli Gazetesi’nin her yıl geleneksel olarak tekrarladığı Doruktakiler değerlendirmelerinin 2017 yılı ödül töreni önceki akşam gerçekleşti. Başiskele Wellborn Otel’de düzenlenen etkinlikte 21 ayrı branşta 2017 yılının en başarılı bulunan isim ve kuruluşları ödüllendirildi. Gerçekleşen gece öncesinde davetliler, kokteylde ağırlandı.

PROTOKOL AKINI VARDI

21 kategoride büyük jüri tarafından belirlenen kişi ve kurumlara ödülleri törende takdim edildi. Gerçekleşen programa; Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzmit Belediye Başkan yardımcıları Güray Oruç ve Serkan Yeğnidemir, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Kocaeli gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, işadamı Sami Pekdemir, eğitimci Ali Paşa Naiboğlu, ADD Kocaeli Şube eski Başkanı Bozkurt Uslu, ÇYDD Körfez Şube Başkanı Serab Baykurt ve yönetimi, Körfez Belediye Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı ve Nilgün Solakoğlu, Kocaeli Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (KOTSİAD) eski Başkanı Mehmet Allak, Özel Cihan Hastanesi’nden Gökhan Tanrıverdi, Özel Körfezim Eğitim kurumları kurucu ortaklarından Naci Akçay, Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürü Ayhan Acar, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak ve vakıf yöneticisi Taner Sarıçayır ve çok sayıda davetli katıldı.

“ÇİZGİMİZİ BOZMADIK”

Ünlü sunucu Berkan Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı programın açılışında konuşan Kocaeli Gazetecilik AŞ Genel Müdürü Erkan Ünal, “Geride kalan 43 yıllık yayın hayatımızda bu şehrin aynası olduk ve çizgimizi hiç bozmadık. Bunun için tercih edildik. Hep veren el olmaya çalıştık. Bunların en açık örneği de Doruktakiler programımızdır. Yaptığı işlere değer katan hemşehrilerimize Doruktakiler ile teşekkür ediyoruz. Doruktakiler Kocaeli markasına eklenen bir tuğladır” dedi.

YILIN İŞADAMI: Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, ‘Yılın İşadamı’ kategorisinde ödül kazanan Ayhan Öter adına plaketini eşi Selma Öter’e takdim etti.

YILIN İŞ KADINI: ‘Yılın İş Kadını’ dalında başarılı bulunan ve ödüle layık görülen Meral Artuç Dinçoğlu, ödülünü İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir’den aldı.

YILIN SANATÇISI: ‘Yılın Sanatçısı’ kategorisinde ödüle layık görülen Ferhat Göçer programa katılamadı. Göçer’in yerine İzmit’teki yakın arkadaşı Cem Gökmen plaketi milletvekili Tahsin Tarhan’dan aldı.

YILIN İŞÇİSİ: Büyük jüri üyeleri tarafından ‘Yılın İşçisi’ dalında ödüle layık görülen Ümmühan Aysu, plaketini İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir’den aldı.

YILIN MARKASI: 2017 yılını en önemli markaları arasında kapatan Beşşüzi Pastaları’nın sahibi Çetin Vuraloğlu’na ödülünü KOTO Başkanı Necmi Bulut takdim etti.

YILIN EĞİTİMCİSİ: ‘Yılın Eğitimcisi’ seçilen ÇYDD Körfez Şube Başkanı Serab Baykurt’a ödülünü İl Milli Eğitim Müdür Fehmi Rasim Çelik sundu.

YILIN MUHTARI: ‘Yılın Muhtarı’ dalında ödüle layık görülen İzmit Veliahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Kızıl’a ödülünü CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay sundu.

YILIN ESNAFI: Jüri heyetinin ‘Yılın Esnafı’ dalında başarılı bulduğu Çakıroğlu ekmek Fırınları’nın sahibi Ali Çakır, ödülünü eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın elinden aldı.

YILIN SAĞLIKÇISI: ‘Yılın Sağlıkçısı’ dalında ödül Prof. Dr. Mustafa Dülger’in oldu. Dülger’e ödülünü İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney takdim etti.

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ: Madde bağımlılığına karşı yaptığı çalışma ile “Yılın Sivil Toplum Örgütü’ ödülüne layık olan Sesimi Duyan Yok Mu Derneği adına başkan Hüseyin Akbulut, plaketini DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’ndan aldı.

YILIN YATIRIMI: Kalibre Boru firması ile yapılan yatırımla ‘Yılın Yatırımı’ ödülünü kazanan iş adamı Şerif Ünan’a ödülünü Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe verdi.

YILIN GİRİŞİMCİSİ: Ortağı Ömer Aral ile birlikte kurdukları Kandıra Mandacılık’la ‘Yılın Girişimcisi’ seçilen Niyazi Yelkencioğlu’nun ödülünü İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç verdi.

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi’ dalında başarılı bulunan İzmit Belediyesi adına başkan yardımcısı Güray Oruç’a plaketini verdi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, ‘Jüri Özel Ödülü’nü İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir’e sundu.

YILIN BÜROKRATI: Yapılan oylamada ‘Yılın Bürokratı’ dalında başarılı bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’e ödülünü Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan verdi.