Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı

Türkiye Jimnastik Şampiyonu ‘Atatürk’ü Gördüm’ filminin başyıldızı Sudenaz Özkan, Dünya Gülle Atma Şampiyonası ikincisi Down Sendromlu Anıl Demir ve Türkiye Otizmli Futbolcular Süper Ligi’nin şampiyonluğunu son 5 yıldır elinde bulunduran Kocaeli Özel Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü takımı ödüllerini aldı.

GÖKTAŞ: TEŞEKKÜRLER KOCAELİ GAZETESİ

Yılın Takımı Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, 5 Kasım 2012 tarihinde Beden Eğitimi Öğretmeni Cengiz Göktaş tarafından İzmit’te kuruldu ve hemen ardından 5 yıl üst üste Otizmli Özel Futbolcular Süper Futbol Ligi şampiyonluğunu elde etti. Törende ödülünü alan sembolik olarak törene katılan ve ödülünü alan iki sporcu ile Göktaş, yoğun alkış aldı. Göktaş Kocaeli Gazetesi, kendilerini seçen büyük jüri ve kendilerine özen gösterip tanıtımında desteği olan Erdem Övüç’e teşekkür etti.

ÖZKAN: ATATÜRK’LE GURUR VE ŞEREF DUYUYORUM

Yılın Sporcusu ise gecenin adeta yıldızı oldu. 10 yaşındaki minik jimnastikçimiz Sudenaz Özkan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu olarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Koç Holding’in Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yayınladığı reklam filminde, tam 2 bin kişinin içerisinden seçilen Sudenaz, filmin başrol oyuncusu oldu. Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan sevimli şampiyon “Beni seçen herkese teşekkür ediyorum. Atatürk’le gurur ve şeref duyuyorum” dedi.

DEMİR: DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU İZMİT’E GETİRECEĞİM

Yılın Özel Sporcusu seçilen Dünya Gülle Atma Şampiyonası ikincisi ve Türkiye Rekortmeni (8.84 m. ile) Down Sendromlu Anıl Demir, ödülünü aldıktan sonra zar zor yapabildiği konuşmasında “Dünya Şampiyonu olacağım ve şampiyonluğu Kocaeli’ne getireceğim” dedi. Demir, ayakta alkışlandı. Geçenin anlamlı anı ise Anıl Demir’e ödül veren Ayazmaspor’un malzemecisi, yöneticisi, müdürü ve adeta her şeyi olan Parkinson hastası Muhsin Duran’ın ödül vermesiydi. Muhteşem gece böylece sonlanırken, sporcular ve aileleri Kocaeli Gazetesi ve Taraftar ekine tekrar tekrar teşekkür etti. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, TÜFAD Kocaeli Şubesi Başkanı Remzi Demirer, Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü Tahir tarım da törene katıldı.