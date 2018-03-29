Nusretiye’den dev 3’lük! “3-1”

Derbent Stadı’ndaki maçı 3-1 kazanan Nusretiye ilk iki için çok büyük bir avantaj elde etti.

SAMET PİŞKİN YILDIZLAŞTI

Zaman zaman yağmurun yağdığı gece maçına Suadiye etkili başladı ve ilk 15 dakika içinde iki kez gole yaklaşsa da İsmail gole izin verdi. 24’te ev sahibi Nusretiye öne geçti. Günün en etkili ismi Samet Pişkin’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Cihan Halil, Yusufcan’ın üzerinden topu aşırdı ve topu ağlarla buluşturdu.

SİNAN YİNE AFFETMEDİ

8 dakika sonra fark 2’ye çıktı. Kaleci İsmail’in uzun gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Ogün topu Ahmet’e kaptırdı. Ahmet’in pasında Sinan çok şık bir son vuruş ile fileleri buldu. 43’te Suadiye’nin istekli isimlerinden Çağatay’ın şutu üst direkten döndü. İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Nusretiye soyunma odasına 2-0 önde girdi.

SUADİYE’NİN TEK GOLÜ AYKUT’TAN

İkinci yarıda bol pozisyon ve goller vardı. 47’de Samet sol kanattan cezası sahasına sokuldu. Suadiye savunması topu dışarıdan çevrildiğini düşündü ve bir an duraksadı. Samet dar açıdan çektiği şutta top üçüncü kez Suadiye ağlarına gönderdi. 3 dakika sonra Aykut Şahin’in sağdan yaptığı ortada Aykut Öngel’in kafa vuruşunda top İsmail’in sağından ağlara gitti.

GERGİNLİK ÇIKTI

52’de maçın kader anlarından birisi yaşandı. Aykut Şahin altı pas noktasından topu İsmail’e nişanladı. Kalan sürede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maçta jandarma da ek takviye olarak konuşlandı. Maçta başka gol olmadı ve Suadiyespor yediği basit gollere yanarken, Nusretiye ise sezonun en diri görüntüsünü vererek 3 puana 3-1’lik galibiyet ile ulaştı.Erdem ÖVÜÇ

NUSRETİYESPOR: 3SUADİYESPOR: 1

STAT:Derbent

HAKEMLER: Enes Kanpara***, Cankut Gönenç***, Okan Oral***

NUSRETİYESPOR: İsmail Talha***, Birkan****, Serkan****, Kubilay** (Dk. 46 Mehmet Kutay**), Akın**** (Dk. 68 Kamil**), Eray*** (Dk. 60 Furkan**), Rüstem****, Cihan****, Melih Ahmet***, Samet****, Sinan***

SUADİYESPOR: Yusufcan*, Ogün* (Dk. 50 Coşkun**), Selman**, Bedirhan**, Cihan**, Volkan**, Halil**, Aykut Şahin**, Çağatay*** (Dk. 55 Semih**), Sedat* (Dk. 78 Mithatcan*), Aykut Öngel***

GOLLER:Dk. 24 Cihan, Dk. 32 Sinan, Dk. 47 Samet (Nusretiye) Dk. 50 Aykut Öngel (Suadiye)