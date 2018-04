Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU!

Seçimlere katılabilmek için gerekli yasal prosedür olan “seçilmiş delegelerle kurultay” engelini aşmak için İYİ Parti 1.Olağanüstü Büyük Kurultayı, 10 bin kişi kapasiteli Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Partinin kurucu Genel Başkanı ve 2019'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığını şimdiden ilan eden Meral Akşener tek aday olarak girdiği seçimde yeniden genel başkan seçildi. Ayrıca kongrede 60 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçildi. Kurultayın ana sloganı ise “İYİ’ler kazanır” olarak belirlendi.

SALONA SIĞMADILAR

Türkiye’nin dört bir yanında yola çıkan partililer adeta salona sığmadı. 10 bin kişi kapasitesine sahip Ankara Spor Salonu hınca hınç doldururken salona sığmayan partililer kongreyi dışarıya kurulan dev ekranlarda takip etti. Salon içinde ve dışında yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı kongrede Genel Başkan Meral Akşener adeta gövde gösterisi yaptı.

GENİŞ GÜVENLİK

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu çevresinde Ankara Valiliği tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Deyim yerindeyse adeta kuş uçurtulmadı. Ankara’nın bazı önemli yolları trafiğe kapatılırken vatandaşlar salona girmek için defalarca arama noktalarından geçirildi.

KOCAELİ ÇIKARMA YAPTI

İYİ Parti’nin 1. Olağan Kongresine Kocaeli teşkilatları adeta çıkarma yaptı. 20 otobüsle Ankara’ya giden Kocaelili partililer salondaki yerlerini alırken kongreye Kocaeli adına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Üyesi Lütfü Türkkan, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Ruhittin Sönmez, Cumali Durmuş, İl Başkanı Serdar Karman, ilçe başkanları ve üst kurul delegeleri katıldı.

LİSTEDE KOCAELİ’DEN 2 İSİM VAR

Genel Başkan Meral Akşener’in tek aday olarak girdiği ve tekrar genel başkan seçildiği kongrede 60 kişiden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçildi. Kocaeli’den 2 isim bu listede yer aldı. Lütfü Türkkan’ın Genel İdare Kurulu üyeliği görevi devam ederken Ruhittin Sönmez’in Merkez Disiplin Kurulu üyeliği devam etti. Merkez Disiplin Kurulu üyesi olan Cumali Durmuş’un ise kendi isteği üzerine listeye alınmadığı belirtildi.

MERAL AKŞENER’E SÜPRİZ KARŞILAMA

Ankara Spor Salonu’nda saat 10:00’da başlayan kongrede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener salona girdiği anda büyük bir heyecan yaşandı. Meral Akşener partilileri büyük bir coşkuyla selamlarken Akşener kürsüye geldiğinde ise salonda yer alan partililer “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” dövizlerini hep birlikte yukarıya kaldırdı. Bu anlarda salonda adeta 2019 seçimlerinin provası gibi görüntüler oluştu.

PARTİLİLERİN ARASINA OTURDU

Ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşılaştığı sevgi gösterisi karşısında “Rabbime şükürler olsun bugünleri gösterdi. İyi ki sizler varsınız. İyi ki iyilik hareketi var” ifadelerinde bulundu. Akşener bu sözlerinin ardından protokole değil tribünlerde kendilerine ayrılan yere oturdu. Akşener partililerin arasına girerek sizden biriyim mesajını verdi.

ARANIZDA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Her gittiğim yerde bana yüreğini açan bu tülbentleri hediye edenlere önce bir selam olsun.Aranızda olmaktan duyduğumu onuru seksen milyon ile paylaşmak istiyorum. Bütün il ve ilçe başkanlarım lütfen ayağa kalkın sizlere teşekkür ediyor ve alkışlıyorum" ifadelerinde bulundu.

İYİ PARTİ SİZİNDİR

Konuşmalarına devam eden Akşener, "Taksicisinden ayakkabıcısına kadar tüm meslek mensuplarına sesleniyorum, emeğinizin karşılığını alma istiyorsunuz İyi Parti sizindir. Sermayesini yurt dışına götürmek isteyen iş adamlarımıza sesleniyorum İyi Parti sizindir. Artık bir ülkede iyileri ve iyilikleri konuşmamızın zamanı gelmiştir" dedi.

KORKUNUN SESSİZLİĞİ

Konuşmasında hükümeti eleştiren Akşener, "Ülkemizi yönetenler sokaktaki hareketsizliği işler yolunda diye yorumlamaktadır. Ülkemizdeki bu sezsizlik korkunun sessizliğidir. Gazeteciler kılık kıyafet seyahat yazmaya başladılar. İş adamları sustular. Ekonomi tepe taklak olmuş Bizler biz iyiler o korku duvarını yıkacağız. Tek sesle doğruyu bulamayız. Sonra bakıyorlar ‘hepten yanılmışız’ diyorlar" dedi.

CUMHURİYET VE DEMOKRASİ TEK KİŞİNİN ELİNE BIRAKILAMAZ

Akşener, "Bir tek gün ama bir tek gün nefes aldırmadınız bu millete canınınzın istediği gibi davranamazsınız bu millete. Yaptırmayız, yaptırmayız. İYİ Partililer ilkelerle yola çıkmıştır. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir" şeklinde konuştu.

KÖTÜLERİN KARŞISINDA BİRLİKTE DURACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Akşener, "Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, politik, cinsiyet ayrım yapılmadan herkese eşit dağıtılmalıdır.Güçlü, güçsüz herkesin güvenliği devlete aittir.A hlak bilim ve hesap verebilirlik insan olmanın temel değerleridir.İ nanç özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü hukukun güvencesi altındadır.B izi bizim yerimize tarif etmeye çalışanlar boşuna uğraşmasınlar. Bizler siyasi yelpazeye sığmayacak kadar geniş vizyona sahibiz.Kötülerin ve kötülüklerin karşısında birlikte duracağız ve biz kazanacağız"dedi.

MİLLET BİZİZ

Akşener, "Çünkü millet biziz. Biz, görmezden gelen suskun milyonların eliyiz, diliyiz, vicdanıyız. Bu salonu dolduran kıymetli arkadaşlarım; 5 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz için çalışan dava arkadaşlarım, ileride bugünü çok net hatırlayacaksınız. O gün gönül rahatlığıyla çocuklarınıza sen huzur içinde yaşıyorsun ya, biz o gün bu salonun içinde ve dışındaydık diye gururla anlatacaksınız" ifadelerinde bulundu.

O NEFES İYİ PARTİ'DİR

Akşener, "Güzelim Türkiye Cumhuriyeti yalanlar cumhuriyeti olmaktan kurtulsun diye siyaset yapıyoruz. Söyleyin biz yapmıyorsak kim yapacak? Elbette biz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız.Bugün kendi ikbal ve makamlarını korumak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Ölçüleri makam ve mevkilerini korumak olunca her şey kutsal, her şey milli. Makam ve mevkilerine dokunan herkes düşman onlar için.İşsiz ve çaresiz gençlerimizi plansız programsız açtıkları üniversiteler ile oyalayacaklarını sanıyorlar. Her sabah yatağımızdan bu gün yine ne oldu kaygısıyla kalkmaktan usandık. Her aldanışınızdan sonra ağlamanızdan bıktı usandı. Durmadan yalan söylemenizden bıktı usandı. Bu bıkkınlıktan bir çıkış yolu bulmak zorundayız. İşte o nefes İYİ Parti'dir" ifadelerinde bulundu.

ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAZIRIZ

İYİ Parti'nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu belirten Akşener, "Bu neden İYİ Parti tüm kadrolarıyla, an itibariyle ülkeyi yönetmeye hazırdır. Bu kadro, doğrudan katkı veren 468 kişi, yurt dışından ve yurt içinden akademisyenler, Dünya Bankası ve İslam Bankası'nda görev yapmış partililere sahibiz. Öncelikli aralıklarda güçlü bir kadro kurduk"dedi.

AYNAYA BAK KİM FETÖCÜ GÖR

Konuşmalarına devam eden Akşener"Rizeli bir kardeşimin sesi hala kulaklarımda. Bir gün dedi ki 'Başbakanım bugün yola çıkmayacaksak, millete bir nefes olmayacaksak gidip mezara yatalım daha iyi' demişti. Doğruydu. Doğruydu da bu o kadar kolay olmadı. Daha yola çıktığımızda gördük ki siyaset simsarları ittifak masalarına oturmuş. Engelleri aşa aşa bugüne geldik. Aynı sofrada yiyip içen kendileriydi, ama bize FETÖ'cü dediler. Hadi oradan, bak aynaya kim FETÖ'cü gör dedik" ifadelerinde bulundu.

ENGELLERİ AŞA AŞA GELDİK

Akşener, "Engelleri aşa aşa geldik. Düştük yollara, ilçe ilçe milletimizle kucaklaştık. Elektrikleri kestiler, megafonla seslendik. Megafonları aldılar, bağırarak konuştular. Kapıları kapadılar, otoparklarda buluştuk. Caddeleri kestiler, varsın olsun sokaklarda yürüdük. Kurultay yapamaz dediler, işte hem de 10 binlerle kurultay yaptık. Bizler engelleri aşa aşa geldik, gücümüzü aldığımız yer aziz milletimizdir. Milletimize duyduğumuz koşulsuz bağlılıktır. Bu güçle önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar onları aşa aşa geliyoruz. Bizi yolumuzdan döndürecek Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyorum" dedi.

MİLLET YAPILANLARI UNUTMAZ

Akşener, "Bize İYİ Parti'yi kurduran işte bu kararlılıktır. Bize bu günü gösteren Rabb'ime şükürler olsun. Ancak unutmayın ki kararlılığımızı gören güç haydutları üzerimize daha çok gelecekler. İYİ Parti'nin halktan bulduğu destek tüm siyasi oyunları alt üst etmiştir. Bunlar millet unuttu sanıyor. Ama bu millet unutmaz. Önce BOP ittifakını kurdu, sonra Dolmabahçe'de PKK ile çukur ittifakı yaptılar. Sonra İmralı'da mekik döküdüler. Yargıyı, orduyu FETÖ'ye verdiler. Şimdi de Balgat ile ittifak kurdular. Halkımız onlara hemen ismini verdi, bu ittifak olsa olsa 'çıkar ittifakı' olur dedi. Bizim bu ittifaka itirazımız yok, yürütsünler yüretebiliyorlarsa. Erdoğan'a bir sorumuz var. Sizi çıkar ittifakına düşüren nedir. Ordumuz savaştan savaşa koşarken seni ittifaka götüren nedir. Seni Saadet Partisi'yle görüşmelere muhtaç ettiren şey nedir? Gerçeği açıkla da halkımız bilsin. Kapalı kapılar ardından önüne koyup kara kara düşündüğün araştırma sonuçlarını söyle. Söyle de İYİ Parti'den neden korktuğunuzu milletimiz bilsin" şeklinde konuştu.

İTTİFAK YAPMAK İSTEDİKLERİNİZE FETÖ'YE DEDİKLERİNİZİ DİYORMUSUNUZ?

Konuşmalarında iktidarı hedef alan Akşener, "Çünkü biz senin korku iktidarını, kötülük iktidarını, yalanlarla örülmüş iktidarını yıkmaya geliyoruz. Ve sen de o araştırmalarda İYİ Parti'nin gelişini görüyorsun. Bu öyle telaş ki, acaba ittifak teklifi yaptıklarınıza da 'ne istiyorlarsa verelim' diyor musunuz? Dün FETÖ'ye dediğin gibi bugün ittifak yapmak istediklerinize 'ne istiyorsanız verelim' diyor musunuz" şeklinde konuştu.

GÖZÜNÜZÜ NE KARARTTI

Konuşmasında Atatürk'e yapılan saygısızlıklara değinen Akşener, "Niçin Atatürk'e saygısızlık yapıyorsunuz? Niçin Çanakkale ruhunu incitiyorsunuz? Niçin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların yakasını bırakmıyorsunuz? Hangi cüretle İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kalkıyorsunuz. Gözünüzü bu kadar karartan nedir? Siz bu yoldan giderek bu ülkeye başkan olacağınızı mı sanıyorsunuz? Tüm kutsalları tükettiler sıra Allah'a geldi. İslam'ı güncellemekten bahsediyorsunuz. Neden toplumsal bozulmadan bahsetmiyorsunuz? Yoksa parmaklar sizi gösterecek diye mi korkuyorsunuz. İstismara uğrayan küçücük çocuklarımız var bizim. Şiddete uğrayan kadınlarımız var bizim. O çocukların, o kadınların canavarlarına iyi hal indirimi uygulayan yargınız var sizin" dedi.

SIRLARI SİZ VERDİNİZ

Akşener, "28 Şubat'ta korku dağları beklerken, yağlı kazıkla tehdit edildiğimizde dönedemin zeberrutları karşısında dimdik duran karakterimiz var bizim. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplarken, uçaklarla kaçıp güvenlik sağlanınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin. Ama siz lafa gelince milleti çok seviyorsunuz değil mi? Bu maskeli balo bitsin. Sayın Erdoğan'a hatırlatalım; zamanın Genelkurmay Başkanı devlet sırlarını ele geçirmek istiyorlar diye dil dökmedi mi? Siz ne yaptınız? Açın kapıları dediniz. Bugün hain dediklerinize sırları o gün siz verdiniz" ifadelerinde bulundu.

İSTİFANIZI BEKLİYORUZ

Akşener, "Ülkenin güvenliğini tehlikeye atıp sonra kandırıldık demek hangi devlet adamlığına yakışır? Siz gerçekten bu milleti sevmekte samimi olsaydınız 'FETÖ beni aldattı' demek yerine utanç içinde istifa ederdiniz. Bizler bugün bile istifanızı bekliyoruz. Hainlerle dostluğunuzu herkes unutsa bile bizler unutmayız, unutturmayız. Eğer böyle devam ederseniz adınız Haccac olarak yazılır tarihe" dedi.

BİZİM İTTİFAKIMIZ BAYRAKLA YAPILDI

Konuşmasında ittifak ile ilgili konuşan Akşener, "İYİ Parti'nin değerli mensupları elbette bizler de ittifak için çalışıyoruz. Yoğun gayretlerimiz var. Hem de uzunca bir süredir bu gayretlerimiz devam ediyor. Durun anlatayım size. İstanbul'da Fatma hanım. 3 evladı öğrenci. Sadece yol masraflarımız 500 TL'nin üzerinde. 'Allah aşkına benim çocuklarıma iş bul' dedi, yerin dibine geçtim. Evet biz Fatma Hanım ve onun gibilerle ittifak yapıyoruz. Bizim ittifakımız bayrakla yapıldı" şeklinde konuştu.

EKONOMİ DAĞILDI

Konuşmalarında ekonomiye değinen Akşener, "Gelelim ekonomiye. Dolar 3.96. Biz 4 lira deyince 'algı operasyonu yapıyor' diyorlar. 10 bin lira tüketici kredisi için bankaya gitsen, yüzde 27 faiz. Halbuki konut kredisi rahatlıkla yıllık yüzde 6 olabilir. Öğrenci harçlığından bile vergi alıyorlar. Lüks konutta olmayan ÖTV, buzdolabında, çamaşır makinesinde var. Dış borç almış başını gitmiş, işsizlikte zirve yaşanıyor. Baktılar ki rakamlar hedefleri tutmuyor, rakamlarla oynamaya başladılar. Zaten uluslararası hiçbir kurum, ülkemizin açıkladığı rakamları ciddiye almıyor. Muhteremler, bir karar verin artık. Bunlar tamamen dağıldılar. Nereden tutsanız elimizde kalıyor. İstanbullu esnaf bunların ekonomisini şöyle açıklıyor: "Hava sıcak diyorlar, iyi de o zaman biz neden üşüyoruz?"İ Yİ Parti bunların kendi mütahitlerinin cebine koyduklarını oradan alıp milletin cebine koymaya kararlıdır. Bir insan kendi ülkesinde bir şehirden başka bir şehre giderken hem devlete vergi hem de yola para öder mi? Biz bunları yaptırmayacağız" dedi.

TÜRKİYE YALANLAR CUMHURİYETİNE DÖNDÜ

Akşener, "Nasıl oluyor da New York'ta yaşayan bir insan, bizim insanımızdan daha ucuza et yiyor, süt içiyor? İnsanın aklı ermiyor. Dış ülkelerden et, mısır, buğday ithal ediyoruz. Ama onların haberlerine bakarsanız ülkemiz tarımda birinci sırada. Tillerson'la gizli görüşme yaptınız, şeker fabrikalarını sattınız. Türkiye tam bir yalanlar cumhuriyetine dönmüştür. İYİ Parti bunu dürüstlükler cumhuriyetine çevirmek zorundadır. Eğitimde pisa sonuçlarına göre 52. sıradayız. 10 basamak daha düştük. 1800 saat yabancı dil dersimiz var ama yabancı dil konuşabilenimiz yok. İYİ Parti, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle yapboz oyunları oynanmasına müsaade etmeyecek. Biz parası olan aileyle parasını olmayan ailenin çocuğu aynı eğitimi alsın diye geliyoruz. Tarihini sayın Erdoğan gibi feslilerden değil, gerçek tarihçilerden öğrenmelidir" ifadelerinde bulundu.Ahmet HAZER / Ankara