Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi

Küratörlüğünü Canan Cürgen’in üstlendiği ve doktor, akademisyen, ressam ve sanatçıların yer aldığı 11 kişi tarafından hazırlanan “Bulaşmalar” adlı sergi Mimarlar Odası Taş Binada sanatseverler ile buluştu. 48 farklı tablonun yer aldığı sergide tuval resim, karikatür gibi birçok farklı tarzda eser sergilenmeye başlandı. 31 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren küratör Canan Cürgen, tüm davetlilere teşriflerinden dolayı teşekkür ederek “Muhammet Şengöz’ün başını çektiği bu grup, zaman içerisinde gelişen dostluklarla sanata bulaşmışlar ve zamanla ürettikleri eserlerin bir sergide toplanabileceğine karar vermişlerdir. Sanata bulaştıkları için de bu adı verdik” dedi.

Sanat yaşamın bir lezzeti

Cürgen’denin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise “Sanat yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası, bir bütünüdür. Bizler eğitim hayatımızda beynimizin sol tarafını geliştirmeye çalıştık. Matematik, biyoloji, anatomi bilirsek hayatta çok başarılı olacağımızı zannediyorduk. Ama daha sonra gördük ki beynimizin sağ tarafını da geliştirmemiz gerekiyor. Bazen farklı mesleklerle de uğraşmamız gerekiyor. Kültür Tepesi 2’inci etabının da ilerleyen süreçte sanat tepesi olarak anılacağına inanıyorum. Ressamların, karikatüristlerin ve diğer sanatçıların orada faaliyet göstereceklerini ve bu kente ayrı bir tat ve nefes katacağını düşünüyorum. Bizim sanata çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

SERGİDE ESERİ BULUNANLAR

Özkan Acar (İllustrator)

Ünsal Bahtiyar (Akademisyen)

Taylan Demirbiler (Ressam)

Arda Diben (Ressam)

Oğuz Gürel (Karikatürist)

Osman Odabaş (Akademisyen)

Erdoğan Oğultekin (Karikatürist)

Muhammet Şengöz (Akademisyen)

Yaşar Tosun (Karikatürist)

Barış Tüzün (Genel Cerrah)

Gültekin Uzun (Fizik Tedavi Uzmanı)